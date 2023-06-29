快訊

解密國軍獎勳章 國光勳章超稀有、殉職飛官為何都追贈忠勇勳章？

輝達警告：若美國禁止AI出口中國大陸 將永久喪失龐大商機

去年空降花蓮挨批「選輸就落跑」…賴清德子弟兵Kolas今捲不倫戀 恐衝擊全國選情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前國安局長陳明通可以退休了！ 教育部：退休案已函覆給台大

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部則表示，台大已就學倫案件完成審議程序，教育部接續辦理陳明通退休案，並於112年6月19日函復學校。圖／聯合報系資料照片
教育部則表示，台大已就學倫案件完成審議程序，教育部接續辦理陳明通退休案，並於112年6月19日函復學校。圖／聯合報系資料照片

新竹市前市長林智堅、政院副院長鄭文燦論文去年均遭認定抄襲且情節重大，兩人碩士學位雙雙遭撤銷，指導教授、前國安局長陳明通也遭檢舉指導不周。台大教評會日前決議，陳明通情節未達解聘標準，將可有望順利退休。台大今天表示，教育部已核定陳明通退休，學校也依規定通知當事人。

教育部今天表示，陳明通教授退休案，台大已就其學倫案件完成審議程序，教育部接續辦理退休案，並於6月19日函復學校。

國立大學教師申請退休，要由學校先受理、審核年資、檢附證件，並由當事人填表選擇支領月退休金或一次退休金，待程序完備後再報請教育部核准。教育部長潘文忠之前指出，陳明通教授是在台大任職退休，學校已向教育部提出退休申請案，但陳明通的學倫案正在台大審議中，在學倫案審議完畢前，教育部不會同意其退休案。

陳明通日前已向台大申請退休，據了解，由於已屆齡，由台大審核通過之後隨即報教育部核准，教育部則視先前校教評會結果後函覆台大。屆時將由台大人事處頒發陳明通退休證，並由出納組核發退休金。

一名台大教授私下表示，包含教授在內的絕大多數軍公教人員都是選擇月退制，若以正教授月薪10萬保守估計，每個月月退俸大約是薪水的6成到6成5，換言之，教授退休後每月至少還可以領6萬，可領至過世為止。

台大 陳明通 教育部

延伸閱讀

台大學倫案首度表態！校長陳文章稱傷害台大聲譽：陳明通應向社會致歉

學倫爭議何時真相大白？賴士葆酸：讓台灣變成黑箱王國

蘇宏達籲公開陳明通等審議報告 台大回應了

公開陳明通、林智堅報告還不夠 陳培哲：台大豈可唾面自乾

相關新聞

前國安局長陳明通可以退休了！ 教育部：退休案已函覆給台大

新竹市前市長林智堅、政院副院長鄭文燦論文去年均遭認定抄襲且情節重大，兩人碩士學位雙雙遭撤銷，指導教授、前國安局長陳明通也遭檢舉指導不周。台大教評會日前決議，陳明通情節未達解聘標準，將可有望順利退休。台大今天表示，教育部已核定陳明通退休，學校也依規定通知當事人。

考選部將研議性向測驗 納入國家考試選才機制的可行性

2023年5月17日總統修正公布之考選部組織法，主要強調考選部未來政策主軸將朝國考數位轉型、測驗技術發展及強化人才招募等...

隱性輟學潮／安置中輟生不能只想塞回體制內 宣明智：該有多重選擇

半年多前，在高虹安的市長選前之夜，科技大老宣明智上台竟疾呼「還給市民棒球場、向陽學園」，原來這些年來讓他念茲在茲的是，5年前被迫關閉的「向陽學園」，如今他更憂心，若中輟生無法融於現行教育制度，恐無容身之處，畢竟復學率看不出學生返校後的狀態，若仍無法適應現行教育制度，在校因學業成就低、行為等被貼上標籤，更成為校園邊緣人。

學倫案首表態 台大校長：陳明通應道歉

新竹市前市長林智堅、政院副院長鄭文燦論文去年均遭認定抄襲且情節重大，兩人碩士學位雙雙遭撤銷，指導教授、國安局前局長陳明通...

高中職免學費 教團：不如增教師員額

行政院長陳建仁日前宣布高中職全面免學費，引發論戰。全國教育產業總工會表示，新課綱後高中職課程改變大，教師人力吃緊，增置教...

學生體適能檢測跑到吐 專家：事前應練習

一分鐘仰臥起坐、女生八百公尺與男生一六○○公尺跑走，在不少學生眼中，是「痛苦指數」非常高的體適能檢測項目，跑到嘔吐、做到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦