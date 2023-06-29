前國安局長陳明通可以退休了！ 教育部：退休案已函覆給台大

新竹市前市長林智堅、政院副院長鄭文燦論文去年均遭認定抄襲且情節重大，兩人碩士學位雙雙遭撤銷，指導教授、前國安局長陳明通也遭檢舉指導不周。台大教評會日前決議，陳明通情節未達解聘標準，將可有望順利退休。台大今天表示，教育部已核定陳明通退休，學校也依規定通知當事人。

教育部今天表示，陳明通教授退休案，台大已就其學倫案件完成審議程序，教育部接續辦理退休案，並於6月19日函復學校。

國立大學教師申請退休，要由學校先受理、審核年資、檢附證件，並由當事人填表選擇支領月退休金或一次退休金，待程序完備後再報請教育部核准。教育部長潘文忠之前指出，陳明通教授是在台大任職退休，學校已向教育部提出退休申請案，但陳明通的學倫案正在台大審議中，在學倫案審議完畢前，教育部不會同意其退休案。

陳明通日前已向台大申請退休，據了解，由於已屆齡，由台大審核通過之後隨即報教育部核准，教育部則視先前校教評會結果後函覆台大。屆時將由台大人事處頒發陳明通退休證，並由出納組核發退休金。

一名台大教授私下表示，包含教授在內的絕大多數軍公教人員都是選擇月退制，若以正教授月薪10萬保守估計，每個月月退俸大約是薪水的6成到6成5，換言之，教授退休後每月至少還可以領6萬，可領至過世為止。