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高中職免學費 教團：不如增教師員額

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導
行政院長陳建仁前宣布高中職全面免學費，引發論戰。 聯合報資料照片 記者邱德祥／攝影
行政院長陳建仁前宣布高中職全面免學費，引發論戰。 聯合報資料照片 記者邱德祥／攝影

行政院長陳建仁日前宣布高中職全面免學費，引發論戰。全國教育產業總工會表示，新課綱後高中職課程改變大，教師人力吃緊，增置教師員額才是提高教學品質的重要關鍵，資源應該用在最迫切的地方，呼籲高中教師應從現行每班二點二五人增為二點五人、高職教師員額每班二至三人的科別應增為每班三人以上。

現行僅高職生學費全免，就讀高中普通科、綜合高中學術學程（二、三年級）則有排富條款，約十一點三萬人遭排除。

全教產理事長林碩杰表示，排富條款已實施多年，也符合目前就讀高職學生較多來自經濟弱勢族群現況，若實施全面免學費，弱勢族群並無受益。

林碩杰表示，新課綱實施後，學校必須建置學習歷程檔案系統，並開設多元選修、彈性學習課供學生選修，也要指導學生自主學習計畫，協助參與各項競賽，但高中職教師員額編制卻未改變。呼籲高中職教師員額應解除控管，提高兼職行政教師職務加給。

教育部表示，國立高中已依各校實際需求核增一三五六名員額，並持續鼓勵地方政府合理補足主管學校的教師員額。另因應新課綱衍生的行政工作，也補充學校行政人力一至三名，針對偏遠及非山非市高中也補助編制外代理教師。

教師員額 課綱 高教

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