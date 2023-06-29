學生體適能檢測跑到吐 專家：事前應練習

一分鐘仰臥起坐、女生八百公尺與男生一六○○公尺跑走，在不少學生眼中，是「痛苦指數」非常高的體適能檢測項目，跑到嘔吐、做到拉傷案例時有所聞。專家提醒，若平常都沒有練習，直接接受檢測，當然會不舒服。多名國高中體育教師也提到，除了提早預告檢測時間，檢測完畢後也要做好收操，避免衍生運動傷害。

全國各級學校每年七月前要上傳體適能數據，不少學校多安排在春夏之際測驗，以避免天氣冷熱多變，或遇到梅雨季。儘管天氣宜人，卻仍有不少學生在跑走項目痛苦萬分，測驗完衝去廁所嘔吐是不少人的集體回憶。也有學生求好心切，猛做屈膝仰臥起坐，隔日卻連「笑」都痛苦難耐，要花好幾天才能平復。

台師大體育與運動科學系系主任林靜萍表示，檢測只是了解身體狀況的手段，事前就要練習，提升肌力的方式也有很多種，若平常都沒有練習，直接檢測當然會不舒服。

台北市仁愛國中體育教師李宏盈說，檢測前二周會向學生預告，讓他們心裡有底。就他觀察，學生最怕跑走項目，建議學生跑完操場後，可以拿著水，繼續在操場走一至二圈緩和；一分鐘仰臥起坐、坐姿體前彎完成後，也會請學生伸展腹部、腰部、四肢，避免隔日身體不適。

苗栗縣照南國中體育老師郭彥成說，體適能的測驗目的是掌握、調整學生體能狀態，自己習慣在測驗前三周開始安排相關練習，循序漸進讓學生做調整。