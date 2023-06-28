跑到嘔吐、做到拉傷...中小學體適能2變革明年上路

中小學生體適能檢測行之有年，考量屈膝仰臥起坐若受測者核心肌力不足，恐對脊柱有不良影響，教育部研議以仰臥卷腹取代；另考量天候影響施測，心肺耐力增加可在室內量測的漸速耐力折返跑，作為跑走外的第二選擇，預計113學年度（明年8月1日）起實施。多數體育教師都樂觀其成，但有專家提醒，體適能早淪為檢測而檢測，檢測指標都有代表性問題，整套制度應砍掉重練。

體適能檢測方法包含屈膝仰臥起坐、坐姿體前彎、立定跳遠、跑走女生800公尺與男生1600公尺等項目。教育部近日預告「國民體適能檢測實施辦法」修正案，其中10歲以上未滿23歲檢測項目，將屈膝仰臥起坐修正為動作安全性較高的仰臥捲腹；心肺耐力檢測項目新增漸速耐力折返跑，讓教學現場得依環境與天候選擇施測。

為建立新式體適能測驗全國性常模，體育署自前年起入校施測，仰臥捲腹男生常模人數達1萬7529人、女生達1萬6303人；漸速耐力折返跑男生常模人數1萬3249人、女生為1萬2673人。苗栗縣照南國中有部分班級被選定試行，該校體育老師郭彥成表示，體適能測驗目的是要掌握學生體能狀態，此改變讓體能較弱勢的學生能獲得較好成果，測驗過程也不會太有壓力。

但據了解，體育署在徵詢專家意見時，怪獸肌力及體能訓練中心總教練何立安曾以專家身份出席，他主張「體適能」是不合理存在，政府不斷改革考試方法，卻未教讀書方法，應回頭思考如何透過訓練手段提升身體素質，不該本末倒置，他更為此離席抗議。

何立安認為，整套制度應砍掉重練，不該為檢測而檢測，何況現行檢測指標都有代表性問題，例如柔軟度不是各部位越軟越好，立定跳遠爆發力也取決於天生，跑走早淪為檢測比賽意願，測量BMI更莫名其妙，有多少體育系學生畢業因BMI超標不用當兵，他們並不是太胖，而是練得太壯。他認為，不教而殺謂之虐，「現在是叫大家不要練？」

台北市內湖國中體育教師黃國銘樂觀其成，他以跑走項目為例，過去學生習慣當成競賽，明明不是測短距離衝刺，有些男同學就會想「尬一下」，體育老師也會擔心，樂見調整測驗方式，多一些彈性比較好，老師也較好施作。

中正高中體育教師李世雷表示，跑走項目目標是要跑完，導致學生經常出現不能再跑卻持續跑、走的狀態，新增折返跑選項，能避免心肺適能、低血糖、無氧閾值無法滿足的問題，相對安全一些。

但在修法之初，外界曾建議直接取消國高中男女跑走項目，尤其因性別有距離差別也曾引起不公平爭議。體育署表示，由於漸速耐力折返跑測驗方法與程序變動較大，仍須讓師生有充份時間熟悉。另基於男女生生理素質、年齡層身體發展情形不同，因此仍保留女生800公尺與男生1600公尺差異，建議考量學校場域現況，統一選擇其中一項測驗方式。

全國各級學校每年七月前要上傳體適能數據，不少學校多安排在春、夏之際測驗，以避免天氣冷熱巨變，或遇到梅雨季。儘管檢測天氣宜人，卻仍有不少學生在跑走項目痛苦萬分，尤其國高中男生距離是女生一倍，跑到嘔吐、做到拉傷案例所在多有，也有學生求好心切，猛做屈膝仰臥起坐，隔日卻連「笑」都痛苦難耐，要花好幾天才能平復。

台師大體育與運動科學系系主任林靜萍表示，檢測只是了解自己身體狀況的手段，不該把體適能檢測當成是練習，事前就要有練習，練習也不是為了提升腹肌，提升肌力的方式也有很多種，若平常都沒有練習，直接檢測當然會不舒服。

台北市仁愛國中體育教師李宏盈表示，檢測前二周會向學生預告，讓他們心裡有底。而就他觀察，學生最怕跑走項目，但當下若有學生不舒服，則改以他日再測。而如因遺傳、先天性疾病等因素，無法檢測者，會與家長確認，並改以製作體適能等報告。

而在學生跑完操場後，李宏盈表示，他也建議學生可以拿著水，繼續在操場走一至二圈緩和；一分鐘仰臥起坐、坐姿體前彎完成後，也會請學生伸展腹部、腰部、四肢，避免隔日身體不適。