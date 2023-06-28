總統教育獎自閉兒張聞竺 他一曲「卡農」琴音感動大家

基隆市東光國小學生張聞竺罹患自閉症等多重身心障礙疾病，在父母放棄事業當「特教師」一路陪伴下克服各項難關，彈了一手好琴，獲今年總統教育獎。市長謝國樑今天接見，張聞竺彈奏一曲「卡農」，讓大家很感動，音樂是他克服情緒起伏的有效良方。

張聞竺在父母與師長的陪同到市府，他彈奏經典鋼琴名曲「卡農」與大家分享，曲音悠揚，讓現場大家都很感動。

謝國樑挑選個背包贈送給張聞竺，他說自己是「小愛爸爸」特別能體會張聞竺父母的辛苦，期勉將所有得到的愛都裝進背包，祝福聞竺以後在課業學習及未來人生旅程上，都能平安順利。

謝國樑說，張聞竺面對比一般人更艱難的挑戰時，不畏懼、不退縮，用最大的努力突破身心和環境枷鎖，讓自己的生活更豐富，也讓身旁的人感受到他的勇氣。

張聞竺2歲時被醫療團隊診斷罹患自閉症、過動症、感覺統合失調等身心障礙疾病，原本在海外工作的父母返台陪伴接受一連串療程。從練習手眼協調，到能說出完整的一句話，並讓他透過游泳、打鼓、彈琴等活動抒發自我情緒，

張聞竺的爸爸說，「九十九次時還不能放棄，一定要堅持到一百次，就成功了，堅持、堅持再堅持，永不放棄。」

「當我有這個孩子後才發現，是為我家開了另一扇窗，很想拉著他快速往前，但只能慢下腳步一步一步慢慢往前走。」張聞竺的媽媽感性地說著多年來照顧自閉兒的點點滴滴。