暑假即將開始！潘文忠給家長一封信「堵詐」買點數、假交友都要當心

暑假即將開始，教育部長潘文忠今天與內政部長林右昌，共同寫一封給家長的信，提醒家長各式的網路詐騙手法也不斷推陳出新，甚至設計出像購買遊戲點數、假愛情交友這種孩子比較容易接觸的方式，因此要特別請家長提醒孩子在使用網路時提高警覺，一同保護孩子遠離詐騙的風險。

信中指出，暑假即將來臨，孩子有更多時間探索新事物，近年隨著網路科技的快速變化與社群平台的興起，各式的網路詐騙手法也不斷推陳出新，加上社群平台與社交軟體興起，許多有心人士利用社群平台惡意取得個人資訊，甚至進行詐騙行為。

信中表示，請家長提醒孩子使用網路時提高防範意識，同時也須認識各種網路詐騙手法，包含假網拍詐騙、投資詐騙、ATM解除分期付款、假愛情交友、假冒親友詐騙、購買遊戲點數、打工詐騙等等。

信中也提醒，暑假期間，詐騙集團也常常以誇大不實的廣告和優渥待遇，引誘涉世未深的青少年誤入求職陷阱，此類的打工詐騙手法更需小心防範。如有遇到任何可疑情況，請立刻撥打「反詐騙諮詢專線165」尋求幫助。