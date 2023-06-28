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暑假即將開始！潘文忠給家長一封信「堵詐」買點數、假交友都要當心
暑假即將開始，教育部長潘文忠今天與內政部長林右昌，共同寫一封給家長的信，提醒家長各式的網路詐騙手法也不斷推陳出新，甚至設計出像購買遊戲點數、假愛情交友這種孩子比較容易接觸的方式，因此要特別請家長提醒孩子在使用網路時提高警覺，一同保護孩子遠離詐騙的風險。
信中指出，暑假即將來臨，孩子有更多時間探索新事物，近年隨著網路科技的快速變化與社群平台的興起，各式的網路詐騙手法也不斷推陳出新，加上社群平台與社交軟體興起，許多有心人士利用社群平台惡意取得個人資訊，甚至進行詐騙行為。
信中表示，請家長提醒孩子使用網路時提高防範意識，同時也須認識各種網路詐騙手法，包含假網拍詐騙、投資詐騙、ATM解除分期付款、假愛情交友、假冒親友詐騙、購買遊戲點數、打工詐騙等等。
信中也提醒，暑假期間，詐騙集團也常常以誇大不實的廣告和優渥待遇，引誘涉世未深的青少年誤入求職陷阱，此類的打工詐騙手法更需小心防範。如有遇到任何可疑情況，請立刻撥打「反詐騙諮詢專線165」尋求幫助。
潘文忠表示，希望大家可以透過臉書、Line等各種管道分享這一封信，不只是互相提醒，同時也把資訊傳遞給需要的人。希望在大家共同努力下，讓每位孩子都能懂的保護自己，盡情享受學習、體驗新事物，度過一個充實且愉快的暑假 。
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