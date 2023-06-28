鄭文燦報告／王鴻薇：誰核機密 教部台大互推

台大社科院院長蘇宏達呼籲教育部和台大校方立即公開涉林智堅、鄭文燦、陳明通三份審定審議報告書全文。檢舉陳明通學倫爭議的國民黨立委王鴻薇昨天表示，曾要求提供鄭文燦的審定報告，但教育部卻以機密為由回絕，台大與教育部也互相推卸責任，她呼籲台大、教育部都必須說明清楚。

王鴻薇表示，林智堅抄襲論文審議案，台大有舉行記者會公諸於社會，給社會公評，但對鄭文燦部分，完全沒有任何資料，她要求提供鄭文燦的審定報告，教育部卻說是機密，她還在立法院質詢過教育部長潘文忠「為何是機密」，潘說是台大把審定報告變成機密。

王鴻薇說，據她了解，台大社科院有把審定報告交給台大，台大再交給教育部，可是教育部的說法卻是指台大把審定報告變成機密，這就變成羅生門，到底是台大還是教育部？台大和教育部推來推去，雙方自己協調，到底是誰核定為機密，誰核定誰來負責。核定為機密，要告訴外界核定為機密的原因。