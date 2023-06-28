公開林智堅到保密鄭文燦 台大承受壓力

台大處理林智堅、鄭文燦、陳明通學倫案作法不一，引起非議。據了解，台大公告林智堅案後招致負面聲浪，校內檢討時也有法律系教授認為舉行學倫案記者會有違校內外規定，因此，去年十月鄭文燦案審議結果出爐碰上選前時機敏感，學校又受到來自政黨欲溝通的壓力，也不想再被外界曲解為政治打手，因此僅將結果交由檢舉人或被檢舉人說明。

學倫案審議結果要公開還是必須保密，台大社科院院長蘇宏達與校方的見解明顯不同。校方認為，根據「專科以上學校學術倫理案件處理原則」十一點，學倫案評審過程、審查人、審查意見等資料需保密，但蘇宏達認為，同法第十二點責成教育部對「涉及國際聲譽、嚴重影響社會觀感或大專校院校長之重大學術倫理案件，經學術審議會工作小組會議或全體委員會議決議，得對外為適切說明。」

蘇宏達還認為，台大違反學術倫理處理要點保密規定僅是保障委員可不受外界干擾，並未要求審定報告書不公開；學位論文抄襲比對和審定報告都是以論文為基礎的客觀分析，除非涉及機密和專利，沒有不公開的理由。「林智堅和鄭文燦碩士論文抄襲嚴重遭撤銷學位，絕不容陳教授混淆視聽丶顛倒黑白。」三案已影響台大聲譽，教育部和台大更應該說清楚。

台大去年八月處理林智堅學倫案，舉行記者會說明審議過程。後來處理鄭文燦案，因逢選前敏感時刻，也沒有對外說明，僅將審議結果函發當事人鄭文燦。陳明通案也未公布審議細節及報告，僅將審議結果通知舉發人、國民黨立委王鴻薇。

根據「專科以上學校學術倫理案件處理原則」規定，學術倫理案件過程、結果多不公開，若當事人不滿學校審議結果，依法可向教育主管機關提訴願，教育部則設有訴願查詢機制，隱去當事人個資，供外界檢視訴願內容和結果。

由於學倫案是否公告，各界標準不一，台大前後作法也不同，朝野立委曾要求教育部應將規定講清楚。據指出，教育部委託國立大學校院協會研究，若違反學術倫理的案件當事人為學生，原則不公開，但若是攸關社會利益且令民眾矚目的案件，公開與否取決於校方高層。

研究報告還建議學校，應將學倫案公開與否程序化，例如需經校長同意後公開；若為達成教育宣導或警示作用，則建議可去識別化，公開具代表性事件。