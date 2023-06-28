新聞眼／走在改革前端 台大應樹立榜樣

國安局前局長陳明通在台大任教時指導的新竹市前市長林智堅與行政院副院長鄭文燦，學位皆因論文抄襲被撤銷，陳明通被檢舉指導不周後，台大雖認他未達解聘標準，陳明通卻稱「學倫會判決是世紀大冤案」，再掀波瀾，也讓學倫審定委員會召集人蘇宏達不滿。此案延燒至今，台大前後態度驟變、遮遮掩掩，才是造成社會動盪關鍵，既然對自家審議結果有信心，更應透過公開機制以昭公信，才能展現最高學府的學術尊嚴與態度。

陳明通的「大冤案」形同指控學倫會審議有誤，更劍指擔任召集人的蘇宏達，但台大處理林智堅案、鄭文燦案到陳明通案，前後態度形同「髮夾彎」。

去年八月，台大舉行記者會、製作簡報，羅列林智堅和余正煌論文相似處及學界引述規定，但後來鄭文燦學倫審議結果，因接近九合一大選，台大多次搬出校內規章和「專科以上學校學術倫理案件處理原則」推辭公開報告。到了陳明通一案，台大更以涉及教授個資為由，拒絕說明。

近一年來，台大和教育部彷彿選擇性遺忘，將「專科以上學校學術倫理案件處理原則」當擋箭牌，但是該法第十二條規定，若為影響國際名聲、社會觀感等重大學術倫理案件仍可適切對外說明。

台大學倫案引起社會高度關切，從學界到政壇，無不動盪、紛擾，若台大均依流程召開學倫會審議，針對陳明通一案的學倫審議結果，亦再提報到教評會經過三級三審討論，對結果有信心、禁得起考驗，就應透過公開機制以昭公信。

教育部日前已委託大學協進會研究學倫案公開機制修改建議，亦可見「專科以上學校學術倫理案件處理原則」多少有些不合時宜之處。台大身為國內頂大龍頭動見觀瞻，更應該走在機制前，為國內、為大學樹立作為和榜樣，否則有愧社會期待。