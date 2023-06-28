陳明通、林智堅、鄭文燦學倫審議 蘇宏達籲公開

台大社科院院長蘇宏達昨公開呼籲教育部和台大，應立即公開涉新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦和國安局前局長陳明通等三份學倫審定審議報告書全文。台大表示，學術倫理案件評審過程等相關資料，依規定應予保密。

教育部則說，台大依照「專科以上學校學術倫理案件處理原則」保密學倫案審議過程，因此，教育部並無調查報告。

林智堅、鄭文燦先前均遭外界檢舉碩士在職專班論文涉及抄襲，後遭學倫會認定情節重大進而撤銷學位，碩士學位雙雙遭摘，指導教授、國安局前局長陳明通遭外界檢舉指導不周。事隔近一年，台大教評會於五月底認定陳明通未達解聘標準，將可順利退休，陳明通發表聲明，稱「台大學倫會的判決是一場世紀大冤案」，要幫林智堅討公道。

蘇宏達表示，陳明通聲明稱「台大學倫會判決是一場世紀大冤案」，他身為林智堅、鄭文燦學術倫理審定委員會召集人，「我覺得這是不對的，不可以這樣汙衊台大跟審定會」，所有結果都是經審定會審慎做成的決議，陳明通無的放矢，等於劍指審定會。

蘇宏達說，他有義務捍衛台大社科院和學倫審定會聲譽，因此決定發布聲明，呼籲教育部和台大公開陳明通案等三份審議報告書全文。

蘇宏達表示，他日前在美國訪問，有美國學者關心台大近期的學倫案，對方強調美國對抄襲一事「零容忍」，若不堅持零抄襲，將難以教育學生，讓他體會到台灣的大學要接軌歐美名校，不僅是增加國際互動、推動英語教學，更要堅持歐美一流大學的榮譽和紀律等核心價值。

對於蘇宏達的呼籲，台大表示，根據「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第十一點，學術倫理案件評審過程、審查人及評審意見等相關資料，應予保密；且受理檢舉、參與審議人員所接觸資訊也應保密，因此，無法提供學倫案件審定資料。

台大說，陳明通遭檢舉論文指導不周，學校已撤銷學生學位，被撤銷者也未再尋求救濟，撤銷已確定無爭議。學校也以此為戒，訂出相關辦法，避免學倫案件再次發生。