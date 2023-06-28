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教部4策略 學校推動全民原教

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
原民會主委夷將‧拔路兒（左）及教育部長潘文忠部共同主持第2屆第3次原住民族教育政策會，討論全民原教精進的方案。圖／原民會提供
原民會主委夷將‧拔路兒（左）及教育部長潘文忠部共同主持第2屆第3次原住民族教育政策會，討論全民原教精進的方案。圖／原民會提供

原民會主委夷將‧拔路兒及教育部部長潘文忠部長昨天共同主持第2屆第3次原住民族教育政策會，討論全民原教精進的方案。原民會表示，未來將透過教育部核定的「原住民族教育議題融入課程教學之精進與實踐計畫」，引導學校師生認識與尊重原住民族。

為落實轉型正義與歷史正義，原民會陸續出版許多原住民族專書。包含原住民族重大歷史事件系列叢書、原運史料導讀及紀錄片、原住民族權利手冊等，企圖建構原住民族多元史觀、介紹聯合國世界原住民族權利宣言，是國人瞭解原住民族歷史及權利發展脈絡的重要文本。

原民會指出，教育部核定的「原住民族教育議題融入課程教學之精進與實踐計畫」，納入原住民族專書及紀錄片，透過「研發補充教材及作為教科書編寫參考」、「師資培育及增能」、「納入高級中等以下學習階段相關課程」及「透過社教機構加強推廣」等4大實施策略推廣到各學校。

此一計畫目的是讓原住民族教育議題融入學習課程，協助師生學習原住民族教育，並提升教師相關原住民族多元文化知能，營造族群友善多元共榮之環境。此外，也運用學校相關案例強化機會教育，加強推廣全民原教，避免歧視原民的憾事發生。

原民會表示，後續將與國史館、台灣文獻館合作出版計17本專書，持續充實推動全民原教所需文本及素材，於學校、師培課程及社教機構等途徑加強推廣運用。

原住民 教育部 紀錄片

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