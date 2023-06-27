快訊

桃園驚傳人倫凶殺案！逆子勒斃6旬病母 伴屍7小時才自首

PLG／執行長陳建州捲入Me too風波 聯盟回應了

疫情上升！登革熱新增55例本土 高雄也現首例本土病例

杏壇芬芳頒獎 吳淑美培育澎湖養殖教育獲金手獎

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
教育部杏壇芬芳獎今天在中興新村頒獎，共有81位教育人員、12個團體獲獎。圖／國教署提供
教育部杏壇芬芳獎今天在中興新村頒獎，共有81位教育人員、12個團體獲獎。圖／國教署提供

教育部國教署「杏壇芬芳獎」今天在中興新村頒獎，共81位教育人員及12個團體獲獎。澎湖海事水產職校吳淑美老師，投身技職教育34年，把學生當做自己孩子，長期為澎湖養殖教育培育良才；高雄市廣興國小主任陳美媛故鄉是小琉球，從小感受偏鄉教育的困境，也扶助弱勢學童逆轉偏鄉弱勢宿命。

國教署表示，今年杏壇芬芳獎收件188件，經初、複評，選出高中組13件、高職組17件、國中組19件、國小組25件、綜合組19件包括幼兒園組4件、特教組3件及團體組12件，總計93件獲獎。其中有致力創新教學、也有為翻轉偏鄉弱勢學生而全心奉獻的感人故事。

台南一中地理老師翁蕙君以學生為本的信念，在108課綱社會科探究與實作課程的進行下，設計議題討論與考察在地活動，指導學生參加地理科奧林匹亞各項競賽，拿下地圖繪製組銀牌獎及團體論文組金牌獎，引導學生將在地化關心轉為全球化情懷的最佳教學典範。

吳淑美老師長期為澎湖的養殖教育培育良才，指導學生參加全國高級中等學校海事水產類科技藝競賽—水產養殖職種獲全國第一名，拿下「金手獎」殊榮。

彰化縣竹塘國中莊孟融老師在田徑訓練中，協助旁人眼中的「麻煩人物｣從失控情緒中找到宣洩管道，陪伴學生在全國及縣內的運動競賽中發光發熱；透過申請計畫，讓孩子用體育結交不同國家的朋友，拓展國際視野。

彰化特教學校實習輔導主任劉學齊成立「加點愛庇護工場」，讓中重度智能障礙學生在完成高職教育後，能貢獻所學；讓家長安心孩子畢業後，有更多選擇。

新北市建國國小附幼主任馮淑琪打造幼兒優質的學習環境，並且融合在地特色，引導孩子認識家鄉的文化，對特殊幼兒關愛與照護也不遺餘力，提供家長治療訊息，協助申辦各項補助費用。

團體獎「頭城家商功德會」民國92年時由傑出校友林文欽號召創辦，「扶貧濟弱」補助學生愛心營養午餐、急難救助、贊助學生通勤車費、補貼書籍費用等，讓清寒學子不會因貧困中斷學業，發揮「人飢己飢、人溺己溺」的精神，為了教育無私奉獻，難能可貴。

新北市建國國小附幼主任馮淑琪（右）對特殊幼兒關愛與照護不遺餘力。圖／國教署提供
新北市建國國小附幼主任馮淑琪（右）對特殊幼兒關愛與照護不遺餘力。圖／國教署提供
「頭城家商功德會」（右）長期補助學生愛心營養午餐、急難救助、贊助通勤車費、書籍費用，幫助清寒學生完成學業。圖／
「頭城家商功德會」（右）長期補助學生愛心營養午餐、急難救助、贊助通勤車費、書籍費用，幫助清寒學生完成學業。圖／
高雄市廣興國小主任陳美媛（右）家鄉是離島小琉球，她以同理心引領孩子逆轉偏鄉弱勢。圖／國教署提供
高雄市廣興國小主任陳美媛（右）家鄉是離島小琉球，她以同理心引領孩子逆轉偏鄉弱勢。圖／國教署提供
竹塘國中老師莊孟融（右）讓學生用體育結交不同國家的朋友，幫助偏鄉學生拓展國際視野。圖／國教署提供
竹塘國中老師莊孟融（右）讓學生用體育結交不同國家的朋友，幫助偏鄉學生拓展國際視野。圖／國教署提供

偏鄉教育 澎湖 主任

延伸閱讀

澎湖西嶼船筏半沈漏油 等待吊上岸上架查明原因

澎湖島帆船週系列賽 新增跨夜繞海賽更精彩刺激

買劃位票搭船沒位坐 她怨被迫坐在員工休息區「吸柴油廢氣到澎湖」

澎湖知名海鮮餐廳遭竊3萬餘元 竊賊「插翅難飛」落網

相關新聞

籲公開陳明通案等審議報告書 蘇宏達：不讓是非被顛倒

台大社科院院長蘇宏達，日前擔任前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦學術倫理審定委員會召集人，以及陳明通違反教師法審議委員...

蘇宏達籲公開陳明通案等審議報告書 曾志朗：台大加油

台大社科院院長蘇宏達今天於臉書上發文，呼籲教育部和台大應立即公開涉林智堅丶鄭文燦丶陳明通三份審定審議報告書全文。他指出，...

國內重大學倫案應公告？研究：去識別化公開代表案例

台大社科院院長蘇宏達日前擔任前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦學術倫理審定委員會召集人，不滿前國安局長陳明通稱「學倫會...

蘇宏達籲公開陳明通等審議報告 台大回應了

台大社科院院長蘇宏達，日前擔任前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦學術倫理審定委員會召集人，其不滿前國安局長陳明通稱「學...

公開陳明通、林智堅報告還不夠 陳培哲：台大豈可唾面自乾

日前陳明通聲明表示「台大學倫會判決是一場世紀大寃案」。台大社科院院長蘇宏達今天於臉書上發文，呼籲教育部和台大應立即公開涉...

豈容作賊的喊寃？蘇宏達籲公開陳明通等人審定審議報告書全文

台大社科院院長蘇宏達今天在臉書指出，豈容作賊的喊寃？為捍衛台大學術聲譽，台大社科院以及所有參與審定審議委員的清譽，他鄭重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦