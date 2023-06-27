杏壇芬芳頒獎 吳淑美培育澎湖養殖教育獲金手獎

教育部國教署「杏壇芬芳獎」今天在中興新村頒獎，共81位教育人員及12個團體獲獎。澎湖海事水產職校吳淑美老師，投身技職教育34年，把學生當做自己孩子，長期為澎湖養殖教育培育良才；高雄市廣興國小主任陳美媛故鄉是小琉球，從小感受偏鄉教育的困境，也扶助弱勢學童逆轉偏鄉弱勢宿命。

國教署表示，今年杏壇芬芳獎收件188件，經初、複評，選出高中組13件、高職組17件、國中組19件、國小組25件、綜合組19件包括幼兒園組4件、特教組3件及團體組12件，總計93件獲獎。其中有致力創新教學、也有為翻轉偏鄉弱勢學生而全心奉獻的感人故事。

台南一中地理老師翁蕙君以學生為本的信念，在108課綱社會科探究與實作課程的進行下，設計議題討論與考察在地活動，指導學生參加地理科奧林匹亞各項競賽，拿下地圖繪製組銀牌獎及團體論文組金牌獎，引導學生將在地化關心轉為全球化情懷的最佳教學典範。

吳淑美老師長期為澎湖的養殖教育培育良才，指導學生參加全國高級中等學校海事水產類科技藝競賽—水產養殖職種獲全國第一名，拿下「金手獎」殊榮。

彰化縣竹塘國中莊孟融老師在田徑訓練中，協助旁人眼中的「麻煩人物｣從失控情緒中找到宣洩管道，陪伴學生在全國及縣內的運動競賽中發光發熱；透過申請計畫，讓孩子用體育結交不同國家的朋友，拓展國際視野。

彰化特教學校實習輔導主任劉學齊成立「加點愛庇護工場」，讓中重度智能障礙學生在完成高職教育後，能貢獻所學；讓家長安心孩子畢業後，有更多選擇。

新北市建國國小附幼主任馮淑琪打造幼兒優質的學習環境，並且融合在地特色，引導孩子認識家鄉的文化，對特殊幼兒關愛與照護也不遺餘力，提供家長治療訊息，協助申辦各項補助費用。