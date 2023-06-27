蘇宏達籲公開陳明通等審議報告 台大回應了

台大社科院院長蘇宏達，日前擔任前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦學術倫理審定委員會召集人，其不滿前國安局長陳明通稱「學倫會判決是世紀大寃案」，稱若覺得是冤案，建議公開林智堅等三份審定審議報告書讓外界審視。台大稍早則回應，依照規定學倫案評審過程等應予以保密，故無法提供學倫案件審定資料。

蘇宏達今表示，先前在美國看到陳明通教授的聲明，上周回國後思索多日，「我覺得這是不對的，不可以這樣汙衊台大跟審定會。」因此決定今天發布聲明，呼籲教育部和台大公開涉林智堅、鄭文燦、陳明通三份審定審議報告書全文。

蘇宏達指出，依「專科以上學校學術倫理案件處理原則」雖然規定學倫案評審過程、審查人、審查意見等資料須予以保密；但原則也指出，涉及國際聲譽、嚴重影響社會觀感或大專校院校長等重大學術倫理案件可適切說明，三案已影響台大聲譽，教育部和台大更應該說清楚。

台大稍早則重申「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第11點，學術倫理案件評審過程、審查人及評審意見等相關資料，應予保密；受理檢舉、參與審議程序人員就所接觸的資訊，應予保密，因此無法提供學倫案件審定資料。

台大也表示，有關教授陳明通遭檢舉論文指導不周，學校已經撤銷學生學位，被撤銷者也未再進行救濟，撤銷已確定並無爭議。學校也因以為戒，訂出相關辦法，避免學倫案件再次發生。