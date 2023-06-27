公開陳明通、林智堅報告還不夠 陳培哲：台大豈可唾面自乾

日前陳明通聲明表示「台大學倫會判決是一場世紀大寃案」。台大社科院院長蘇宏達今天於臉書上發文，呼籲教育部和台大應立即公開涉林智堅丶鄭文燦丶陳明通三份審定審議報告書全文；他身為林智堅、鄭文燦學術倫理審定委員會召集人，以及陳明通違反教師法審議委員會召集人，有義務捍衛社科院和學倫審定會聲譽。對此，中研院院士、台大醫學院教授陳培哲表示，這樣的作法不夠，台大應該主動對陳明通提起法律訴訟。他認為陳明通的聲明是對台大的羞辱，「大學哪可以唾面自乾嗎？」

陳培哲表示，陳明通聲稱「台大學倫會的判決是件世紀大寃案」，蘇宏達院長回應應該公開三份學倫會的審議書，「這樣的做法其實是不夠的」。因為公開的結果也是公說公有理、婆説婆有理，不會撼動陳明通的聲明。

陳培哲認為，陳明通的的聲明「嚴重的詆毁侮辱台大學倫會的職能和聲譽」，也是對台大的羞辱。「清譽受到汙衊，一般人都無法忍受，大學哪可以唾面自乾嗎？」這樣會令社會各界以為台大是默認了陳明通的反駁。

從這個觀點來看，陳培哲認為台大主事者應主動提起法律訴訟，由詆毀或誹謗罪的觀點，經由正式的法院裁決， 要求陳明通道歉或補償，才會有一個決定性的結論。他坦言自己也很難了解，「台大為何如此消極？」