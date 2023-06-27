快訊

美傳奇飛行員克服致命燒傷 勇返天空開地表最快「黑鳥戰機」

台南經發局前局長涉貪接受性招待 陳凱凌認罪力拚具保

黑人控訴大牙指控毫無根據 大牙再回應：公道自在人心

發4萬2840張弱勢童愛心餐券 南市提高至70元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市社會局愛心餐食補給站計畫，台南市弱勢家庭兒少在寒暑假期間憑餐食兌換券到超商兌換食物。圖／社會局提供
南市社會局愛心餐食補給站計畫，台南市弱勢家庭兒少在寒暑假期間憑餐食兌換券到超商兌換食物。圖／社會局提供

為確保弱勢家庭學童在寒暑假期間不因學校未供應營養午餐而挨餓，台南市社會局推動愛心餐食補給站計畫，讓台南市弱勢家庭兒少能於寒暑假期間憑餐食兌換券至全市統一超商、全家、萊爾富及OK便利商店等4大連鎖超商，兌換各類餐食，考量物價上漲，今年將餐食券面額由原本60元提高至70元，經企業免費加值10%後可兌換77元的餐食。

台南市政府社會局今年媒合5個民間企業團體及及善心人士捐款約434萬，經社工評估的弱勢家庭學童自今年7月1日至8月29日可至全市4家連鎖超商共計892家門市兌換餐食，今年暑假期間將發放4萬2840張餐券，計1020名弱勢家庭兒少受惠。

市長黃偉哲表示，感謝此次捐助餐食券經費的熱心企業、團體及個人公私協力共同關懷弱勢家戶，與市府共創造溫暖公益大臺南。該計畫自2016年推動至今年暑假，累計已發放逾43萬張餐食券，逾1萬5千位學童受益。

社會局長盧禹璁指出，愛心餐食券計畫將四大連鎖超商納入家庭支持網絡，提供即時餐點服務，降低社會風險案件，發放對象是經社會局社工評估有需求的弱勢學童，兌換內容包含便當、麵包、飯糰、三明治、水果、沙拉、饅頭、各類包子、牛、羊奶、豆漿、豆奶及優酪乳等餐食，社會局提醒持餐券的學童務必在暑假兌換期限內前往兌領，逾期將無法使用，如有相關問題請聯繫台南市政府社會局社會救助科06-2995686洽詢。

社會局感謝「保證責任台灣嘉南農田水利會員工消費合作社」、「財團法人吳尊賢文教公益基金會」、「國際興業股份有限公司」、「財團法人台南市私立鄭高輝社會福利慈善事業基金會」、「財團法人高清愿紀念慈母文教公益基金會」及社會善心人士共同響應愛心餐食計畫。

南市社會局愛心餐食補給站計畫，台南市弱勢家庭兒少在寒暑假期間憑餐食兌換券到超商兌換食物。圖／社會局提供
南市社會局愛心餐食補給站計畫，台南市弱勢家庭兒少在寒暑假期間憑餐食兌換券到超商兌換食物。圖／社會局提供
南市社會局愛心餐食補給站計畫，台南市弱勢家庭兒少在寒暑假期間憑餐食兌換券到超商兌換食物。圖／社會局提供
南市社會局愛心餐食補給站計畫，台南市弱勢家庭兒少在寒暑假期間憑餐食兌換券到超商兌換食物。圖／社會局提供
南市社會局愛心餐食補給站計畫，台南市弱勢家庭兒少在寒暑假期間憑餐食兌換券到超商兌換食物。圖／社會局提供
南市社會局愛心餐食補給站計畫，台南市弱勢家庭兒少在寒暑假期間憑餐食兌換券到超商兌換食物。圖／社會局提供

台南 弱勢家庭

延伸閱讀

照顧弱勢孩童 竹市府續推、擴增「呷熊飽」餐食補助

台南檢警查獲賽鴿協會賭博牟利 救回逾700隻賽鴿

杏壇有愛！ 南市23名優良教師獲選師鐸獎

居服員虐重障孩子！議員痛批社會局冷血 南市府：移送法辦

相關新聞

籲公開陳明通案等審議報告書 蘇宏達：不讓是非被顛倒

台大社科院院長蘇宏達，日前擔任前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦學術倫理審定委員會召集人，以及陳明通違反教師法審議委員...

蘇宏達籲教部台大 公開林智堅、鄭文燦、陳明通審定審議報告書全文

台大社科院院長蘇宏達今天在臉書指出，豈容作賊的喊寃？為捍衛台大學術聲譽，台大社科院以及所有參與審定審議委員的清譽，他鄭重...

學費補助如政策買票 私校退場才應檢討

「不應該大撒幣的補助私校學費，而忽視高教資源落差！」民眾黨立委張其祿27日在記者會直言，政府忽略技職教育與高教資源落差等問題，卻在選前要補貼私校學生學費，完全是政策買票。立委邱臣遠呼籲政府

發4萬2840張弱勢童愛心餐券 南市提高至70元

為確保弱勢家庭學童在寒暑假期間不因學校未供應營養午餐而挨餓，台南市社會局推動愛心餐食補給站計畫，讓台南市弱勢家庭兒少能於...

鄭文燦學倫審定報告設機密 王鴻薇要台大和教育部說清

學倫爭議日前鬧得沸沸揚揚，台大社科院院長蘇宏達今在臉書表示，教育部和台大校方應立即公開涉新竹市前市長林智堅、行政院副院長...

南應大視傳系畢業團隊獲iF學生設計獎 IF總裁頒獎肯定

台南應用科技大學視傳系學生蔡庭宇、陳冠霖、林尚誼、楊若彤、潘俞含以畢業專題作品「蝕光影像館」獲得「2023 iF學生設計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦