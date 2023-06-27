發4萬2840張弱勢童愛心餐券 南市提高至70元
為確保弱勢家庭學童在寒暑假期間不因學校未供應營養午餐而挨餓，台南市社會局推動愛心餐食補給站計畫，讓台南市弱勢家庭兒少能於寒暑假期間憑餐食兌換券至全市統一超商、全家、萊爾富及OK便利商店等4大連鎖超商，兌換各類餐食，考量物價上漲，今年將餐食券面額由原本60元提高至70元，經企業免費加值10%後可兌換77元的餐食。
台南市政府社會局今年媒合5個民間企業團體及及善心人士捐款約434萬，經社工評估的弱勢家庭學童自今年7月1日至8月29日可至全市4家連鎖超商共計892家門市兌換餐食，今年暑假期間將發放4萬2840張餐券，計1020名弱勢家庭兒少受惠。
市長黃偉哲表示，感謝此次捐助餐食券經費的熱心企業、團體及個人公私協力共同關懷弱勢家戶，與市府共創造溫暖公益大臺南。該計畫自2016年推動至今年暑假，累計已發放逾43萬張餐食券，逾1萬5千位學童受益。
社會局長盧禹璁指出，愛心餐食券計畫將四大連鎖超商納入家庭支持網絡，提供即時餐點服務，降低社會風險案件，發放對象是經社會局社工評估有需求的弱勢學童，兌換內容包含便當、麵包、飯糰、三明治、水果、沙拉、饅頭、各類包子、牛、羊奶、豆漿、豆奶及優酪乳等餐食，社會局提醒持餐券的學童務必在暑假兌換期限內前往兌領，逾期將無法使用，如有相關問題請聯繫台南市政府社會局社會救助科06-2995686洽詢。
社會局感謝「保證責任台灣嘉南農田水利會員工消費合作社」、「財團法人吳尊賢文教公益基金會」、「國際興業股份有限公司」、「財團法人台南市私立鄭高輝社會福利慈善事業基金會」、「財團法人高清愿紀念慈母文教公益基金會」及社會善心人士共同響應愛心餐食計畫。
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