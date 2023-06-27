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學費補助如政策買票 私校退場才應檢討

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨27日批評補助私校學費大撒幣，並呼籲檢討私校退場、高教M型化等現象。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨27日批評補助私校學費大撒幣，並呼籲檢討私校退場、高教M型化等現象。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「不應該大撒幣的補助私校學費，而忽視高教資源落差！」民眾黨立委張其祿27日在記者會直言，政府忽略技職教育與高教資源落差等問題，卻在選前要補貼私校學生學費，完全是政策買票。立委邱臣遠呼籲政府，暫緩推動私校學生學費補助，並全面檢討教育政策。

補貼非長久之計

張其祿說，民進黨到選舉時才忽然說要補助私校學生學費，完全就是政策買票，而且過去談了很久的高中職全免學費，到選舉前也突然大轉彎說可以，根本將年輕人當成白老鼠；如今，不含高中職全免學費，學費、學貸、租金與房貸補貼，今年光是補貼就花了至少865億預算，他質疑選舉後這些補貼是否還會維持？

「為何不直接補助到與公立大學水準相同？」張其祿也指出，現在私校退場已經是場悲劇，國立大學也因少子化開始出現招生缺額，政府又不願加強技職教育，產學脫節的狀況依舊嚴重，政府逃避全面檢討政策，只在選前為了討好年輕人補助學費，推動3+1學制，用臨時性的政策破壞過去的體制，實在太粗糙了。

政策病急亂投醫

民眾黨立院總召邱臣遠直言，補助私校學費要150億，經費需舉債，挖東牆補西牆，對於本就拮据的教育經費只會更加捉襟見肘，且高教M型化的問題不改善，私校要漲學費又要報教育部核准，變成私校不敢漲學費，但並沒有獲得更多資源下，也會讓優質私校失去了發展空間。

張其祿也說，教育部為了配合兵役延長的政策，提出3+1學制方案，但綜觀全世界並沒有這種奇特制度，其它國家頂多採用ROTC，是軍事學校搭配文科訓練，3+1案若實施，恐會讓學生在學習與服役都無法兼顧，這些政策在年輕人眼中就是病急亂投醫。

民眾黨呼籲政府全面性檢討私校退場機制，並呼籲政府加強技職教育，而非選前大撒幣，否則只會重現過去廣設大學的錯誤。

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張其祿 高教

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