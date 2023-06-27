星光實驗機構廢校 師生家長靜坐抗議

台中市星光實驗教育機構日前未通過評鑑，下學年不得續辦，這是台中首例未通過評鑑。近百名師生、家長昨到市府廣場靜坐「上最後一堂課」，校方遞交陳情書，同時提出訴願。教育局表示，該機構課程不符計畫、帳目金流不清，3度限期改善未完成，依規定駁回續辦申請；學生可回學區學校就讀，或轉到其他教育機構。

台中市現有8所非學校型態實驗教育機構，有6所機構的執行期程今年到期，教育局進行辦學成效評鑑，其中5所評鑑通過可續辦，只有「星光」被評為「待改善」，再審仍未改善，該機構申請申復仍遭駁回。教育局表示，新學年起不得辦學。

近百名師生、家長昨在市府廣場聚集，師生席地而坐「上最後一堂課」。家長代表質疑，難道近百名學生家長都是傻子嗎？質疑教育局「不問學生感受」、「決策黑箱」，要求撤回成命，顧及學生受教權。

該機構委任律師莊婷聿說，機構成立才3年，成本還在攤提階段，且有證據可證明金流，學校非營利機構，有欠款不代表財務有問題，校方也沒積欠教師薪資，教育局處置不符民主程序。

律師質疑，評鑑委員有鄰近其他實驗機構的代表，還有從事體制教育的資深教師，質疑委員不是「不了解實驗教育」，就是「其他實驗機構」，成員有待商榷。

台中市教育局指出，2021年10月起，有家長檢舉校方超收學費，涉及霸凌等問題，教育局組調查小組訪談；辦學評鑑發現該機構課程不符計畫，該機構主張主題式教學，實地查核發現採一般分科教學方式，也無教學討論等教師專業成長資料。

教局表示，該機構帳目不明，超收學費未退清，負債金額大於現有資產、收支不平衡、內部機制不良；機構以保證金名義支付2000萬元給星光教育股份有限公司，嚴重影響機構資金運用，也影響辦學品質及師生權益。