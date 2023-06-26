陸生訪台卻被公文卡 文大回函「姐妹校交流」 規畫曝

前總統馬英九邀陸生七月來台交流，教育部卻發文五校，要求校方說明是否已同意接待，若同意應具體說明大陸師生到該校的必要性、急迫性及不可替代性，同時也應說明校內相關交流活動的接待流程規畫，以及如何確保活動順利進行，以維護校園安寧與師生安全。文化大學稍早回函教育部，本校是唯一的私立大學，為一單純的民間教育團體，來訪學校皆為姐妹校，除能恢復與姐妹校交流，也有助促進學術合作。

教育部6月19日發函台大、政大、東華、台科大及文化大學等五校，說明馬英九基金會邀請陸生來台交流，規畫到這五所學校，因屬短期專業交流，在現階段尚非屬得申請入境之事由，陸委會建議各目的事業管機關，協助評估是否符合專案申請之必要、急迫及不可替代後，再由移民署依權責審查辦理，並限五校於6月26日下班前前回覆。

函文要求校方提出三點具體說明，再由教育部評估。包含，一、是否已同意接待；二、如校方已經同意接待，具體說明陸生到校交流之必要、急迫及不可替代；三、如同意接待，請說明在校內相關交流活動之接待規畫，含行程安排及交流人員等，說明如何確保活動順利進行，以維護校園安寧與師生安全。

不過教育部發函，遭外界質疑是技術性杯葛。行政院長陳建仁今天接受媒體聯訪時表示，對年輕人互相交流都樂觀其成，但也呼籲相關邀請單位，能在活動規畫中強調自由民主的認識，以及對台灣的認識，並且減少作為中國統戰的工具；教育部長潘文忠則表示，馬英九文教基金會所提方案相當倉促，部分受邀大學對這件事情並不了解，因此才函文給相關大學，教育部後續會與幾個部會單位繼續會商。

據了解，文化大學稍早也回函教育部。文大在函文中提及，基於兩岸文教交流的法律規範，並依據政府有關兩岸交流的政策下，財團法人馬英九文教基金會如獲政府許可邀請中國大陸師生來台交流，文化大學願意協助安排相關接待事宜。

函文指出，考慮當前的兩岸關係，民間的學術交流有助於彼此的認識與了解。此次預計接待的大專院校中，本校是唯一的私立大學，為一單純的民間教育團體，近年憑藉著本校系所完整的特點，發展出具特色的跨域學習模式，可作為培育多元人才的参考。

函文也提到，考量來訪學校包含北京大學、清華大學、湖南大學、復旦大學、武漢大學、以及中央音樂學院，均為本校之姊妹校。本校疫情期間輿姊妹校之往來減少，隨疫情減擾，本校亦積極恢復與各姊妹校之交流活動，提昇本校師生國際視野。此次接待，有助於本校與各姊妹校間之交流活動，亦有助於促進學術合作機會。

函文表示，本次學校接待行程首先進行簡單的校園導覽（預計参訪圖書館、博物馆、體育館等教學場域），接著舉辦座談會，座談會目的希望透過學術交流對話探討兩岸高等教育發展現況。依循對等原則，本校將依據該團獲批准來訪的成員，安排對等的行政主管及學術代表出席座談，亦包含本校具有大陸交換或交流經驗的學生參與，可由學生經驗探討兩岸高等教育之異同。

函文最後也提到，今年春季本校獲批36名陸生來校學習交流，疫情前每年亦接待本校之大陸姐妹校師生來訪，本校具有充足接待經驗。因我校只是受訪單位，有關維安措施，主辦單位財團法人馬英九文教基金會應有充分的考量與安排，相信該基金會會與台北市警察局或相關單位協調進行相關工作，本校會配合相關維安作業，確保校園安寧與師生安全。