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星光實驗機構「廢校」台中第一例 師生家長靜坐抗議

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市星光實驗教育機構被教育局駁回續辦申請，師生及家長今到市府抗議，現場上民主課程。記者陳秋雲／攝影
台中市星光實驗教育機構被教育局駁回續辦申請，師生及家長今到市府抗議，現場上民主課程。記者陳秋雲／攝影

台中市教育局駁回星光實驗教育機構續辦申請，台中第一例。近百名學生下學年轉校，師生與家長今到市府靜坐抗議，槓上教育局「不問學生感受」、「決策黑箱」，要求撤回成命。教育局表示依法辦理，不續辦成定局。

台中市星光實驗教育機構申辦期程是109至111學年，教育局指出，2021年10月起有學生家長檢舉諸多情事，包括如招生宣傳、教學及教材、違法以IB課程涉嫌超收學費，疑涉相關霸凌等情事，教育局組調查小組訪談。

另進辦學成效評鑑，有6校須評鑑，僅星光未過關。教育局指出，評鑑發現課程不符計畫、帳目金流不清等問題，前後3次限期改善，仍未完成改善，市府依規駁回續辦申請。

教育機構委任律師莊婷聿說，機構成立才3年，成本還在攤提階段，且有證據可證明金流，她強調「學校非營利機構」，不能有欠款就指財務有問題。何況校方沒積欠教師薪資等，校方跟家長怒控教育局黑箱作業、不符民主程序。

莊婷聿說，教師外聘實驗機構教審會，其中成員有星光鄰近的其他實驗機構方代表，還有待在體制內30幾年的教師，她質疑教審會的委員不是「不了解實驗教育」，就是「其他實驗機構」，成員有待商榷。

家長代表質疑教育局，難道近百名的學生家長都是傻子嗎？還是心甘情願送子到星光。家長強調，經過嚴選，認定星光機構最適合孩子成長學習，即使虧損要家長捐款都願意，要求教育局撤回成命，顧及學生受教權。

教育局表示，依「非學校型態機構實驗教育評鑑辦法」審議委員會及評鑑小組依法組成。星光主張主題式教學，但評鑑小組實地查核發現仍採一般學校分科教學方式進行，也無教師實質教學討論等教師專業成長相關資料。

教育局表示，該機構超收學費未退清、負債金額大於現有資產、收支不平衡及內部機制不良等情形。機構提供的財報呈現短期須償還負債遠大於短期可變現資產，主因是以保證金名義支付2000萬元至星光教育股份有限公司涉及關係人交易， 嚴重影響機構資金運用及辦學品質及師生權益等。

台中市星光實驗教育機構被教育局駁回續辦，學童寫標語「請讓我在星光上課」。記者陳秋雲／攝影
台中市星光實驗教育機構被教育局駁回續辦，學童寫標語「請讓我在星光上課」。記者陳秋雲／攝影

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