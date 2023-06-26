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康橋龍舟奪季、殿軍！參加「2023臺北國際龍舟錦標賽」 慶端午

聯合線上／ 張筱文 提供

康橋國際學校參加「2023臺北國際龍舟錦標賽」，由校內輕艇隊、鐵人隊和教職員分別組成4支隊伍參賽。 圖／康橋 提供
康橋國際學校參加「2023臺北國際龍舟錦標賽」，由校內輕艇隊、鐵人隊和教職員分別組成4支隊伍參賽。 圖／康橋 提供

2023臺北國際龍舟錦標賽於6月22日端午節登場，已連續參賽17年的康橋國際學校，今年再度由學生輕艇隊、鐵人隊和教職員分別組成4支隊伍參賽，與來自國內外210支隊伍，展開為期3天的傳統龍舟水上競技活動，康橋師生拚戰力十足，共同在端午佳節留下最精采的紀錄。

由康橋校內輕艇學生所組成的A、B隊，分別榮獲「小型龍舟高中職組」季、殿軍。 圖／康橋 提供
由康橋校內輕艇學生所組成的A、B隊，分別榮獲「小型龍舟高中職組」季、殿軍。 圖／康橋 提供

此次競賽結果，康橋學校在小型龍舟高中職組的組別，最終以校內輕艇學生組成的A、B兩隊，各自取得第三和第四名的佳績，大家即便在預賽時的比賽過程，遇到午後對流雲系的影響，仍堅持在滂沱大雨中奮力划槳，能取得如此成績著實不易。至於，另一支由康橋校內鐵人學生組成的C隊，以及在小型龍舟公開混合組的教職員隊，雖然兩隊分別在預賽時，即碰上強力對手，學生跟老師們的兩場次比賽，幾乎都與對手差不到1秒的時間，無緣晉級。不過康橋師生也信誓旦旦，許下明年捲土重來的願望，希望下一年能站在凸台上領獎，一起取得更高的名次。

康橋學校由教職員所組成的隊伍，許下明年捲土重來的願望。 圖／康橋 提供
康橋學校由教職員所組成的隊伍，許下明年捲土重來的願望。 圖／康橋 提供

康橋學校運動風氣興盛，學校重視學生的水上運動，平日裡除了加強學生的游泳技能外，也會鼓勵學生多參與如輕艇水球、鐵人三項等和水上活動相結合的運動，就連如此次參加挑戰與肌耐力和心肺結合的龍舟賽也是如此。

康橋秀岡校區體育組長王智寬表示，龍舟是我國傳統文化，每年到了端午節前夕，就會邀請校內學生與教職員一同組隊參賽，學生在高中職組別已划出名聲，教職員隊伍也年年有新血加入，盼望能結合大家熱愛運動的心，將龍舟傳統文化傳承下去。不只為學生的水上運動教學帶來更多樂趣學習，也讓師生們更有機會親近水域空間。

康橋學校在這幾年參加龍舟賽事的氣勢銳不可擋，樂見師生響應龍舟活動，感受同舟一心。為此康橋在校內也設置了蕩槳池，就是為了要讓師生在練習時更能模擬在河道中前進的感覺，提供絕佳的練習場域，讓彼此培養絕佳默契，團結合作才是致勝關鍵。雖然在龍舟訓練的課表上，康橋師生無法與一般學校的體育班、專業組相比，但大家的學習態度重質不重量，有效練習掌握技巧才是關鍵。

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