影／就學服役「3+1」挨轟讓年輕人上戰場 陳建仁籲勿以訛傳訛

配合義務役延長一年役期，教育部日前頒布「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業實施指引」，卻遭外界質疑「3年讀大學1年服兵役」是削足適履。行政院長陳建仁今天表示，教育部推出「3+1」政策是給大學生有更多自我選擇的機會，並沒有強制，不是每個人都這樣做，「請大家不要以訛傳訛」。

政府日前宣布，民國94年次以後出生的役男，義務役期由4個月恢復為1年，並研議大學彈性修業制度。按教育部規畫，有意願申請專案服役的役男，須在學期開始的2月或9月向戶籍地公所申請，在學期中陸續完成入伍前置作業，並於該學期結束的暑假或寒假入營服役，為期1年。

根據規畫，待役男完成服役後，教育部要求各校協助復學輔導，順利的話，可以當兵1年、讀大學3年，和沒服役的同學一起畢業，不影響後續投入職場或升學的時間。

陳建仁今天接受媒體聯訪時表示，教育部推出政策是給大學生有更多自我選擇的機會，並沒有強制，不是每個人都這樣做，請大家不要以訛傳訛。

陳建仁也重申，這樣規畫的目的，是讓所有年輕人在大學課程選擇中，多一個選擇機會，讓自己能充實自己的學識訓練，也可以有更好的服兵役的規畫。

教育部長潘文忠受訪也表示，「完全誤解了」。他表示，兵役恢復一年以後，必然有服役義務，考慮到大學能提供彈性的修課機制，讓評估且自由選擇後的學生在就學期間服完兵役。