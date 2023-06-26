聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／就學服役「3+1」挨轟讓年輕人上戰場 陳建仁籲勿以訛傳訛
配合義務役延長一年役期，教育部日前頒布「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業實施指引」，卻遭外界質疑「3年讀大學1年服兵役」是削足適履。行政院長陳建仁今天表示，教育部推出「3+1」政策是給大學生有更多自我選擇的機會，並沒有強制，不是每個人都這樣做，「請大家不要以訛傳訛」。
政府日前宣布，民國94年次以後出生的役男，義務役期由4個月恢復為1年，並研議大學彈性修業制度。按教育部規畫，有意願申請專案服役的役男，須在學期開始的2月或9月向戶籍地公所申請，在學期中陸續完成入伍前置作業，並於該學期結束的暑假或寒假入營服役，為期1年。
根據規畫，待役男完成服役後，教育部要求各校協助復學輔導，順利的話，可以當兵1年、讀大學3年，和沒服役的同學一起畢業，不影響後續投入職場或升學的時間。
陳建仁今天接受媒體聯訪時表示，教育部推出政策是給大學生有更多自我選擇的機會，並沒有強制，不是每個人都這樣做，請大家不要以訛傳訛。
陳建仁也重申，這樣規畫的目的，是讓所有年輕人在大學課程選擇中，多一個選擇機會，讓自己能充實自己的學識訓練，也可以有更好的服兵役的規畫。
教育部長潘文忠受訪也表示，「完全誤解了」。他表示，兵役恢復一年以後，必然有服役義務，考慮到大學能提供彈性的修課機制，讓評估且自由選擇後的學生在就學期間服完兵役。
潘文忠說，目前「3+1」措施跟各大學做過討論，也會給大學資源，最重要是由學生自主評估選擇後，採取支持的措施，不是要求每一位學生都這樣做。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言