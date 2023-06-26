影／陸生訪台卻要提維安計畫 陳建仁：減少作為中國統戰工具

前總統馬英九邀北京、清華、復旦、武漢、湖南大學五校陸生七月來台交流，卻被蔡政府技術性卡關，迄今仍難以成行。據了解，教育部日前發文五所同意接待的國內大學，要求校方提出「師生維安計畫」，以確保校園師生安全，這封形同「最後通牒」的函文，讓五校傷透腦筋。

行政院長陳建仁今天接受媒體聯訪時表示，兩岸在疫情後健康永續交流是必要的，對於年輕人互相交流都樂觀其成，且希望朝正向方式進行，但也呼籲相關邀請單位，能在活動規畫中強調自由民主的認識，以及對台灣的認識，並且減少作為中國統戰的工具。

教育部長潘文忠則表示，馬英九文教基金會所提方案相當倉促，幾個部會接受到基金會所提申請後，也盡快會商，當中了解到，原來基金會提出的計畫大學，對這件事情並不了解，因此教育部也函文給基金會預計要參訪交流的學校，這方面應該尊重大學意見，因此希望五校今天就這方面提供意見回來後，教育部會與幾個部會單位繼續會商。

本報日前報導，教育部十九日發函台大、政大、東華、台科大及文化大學，要求校方說明是否已同意接待，若同意應具體說明大陸師生到該校的必要性、急迫性及不可替代性，同時也應說明校內相關交流活動的接待流程規畫，以及如何確保活動順利進行，以維護校園安寧與師生安全。

馬英九基金會執行長蕭旭岑對此質疑，政府當初對陸籍人士來訪專案申請，受疫情影響，才有必要性等考量，如今疫情舒緩，指揮中心撤編，蔡政府卻依然沿用疫情時期嚴苛標準，來執行專案審核，「這是政策上的重大矛盾」。