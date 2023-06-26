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幼教總會再發聲明稱餵藥案是「烏龍事件」 即起恢復協助餵藥

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幼教總會再發聲明稱「烏龍事件」 即起恢復協助餵藥

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
新北幼兒園餵藥案風波延燒，台灣事實查核中心日前指出，64（-）就是陰性，說零檢出的是錯誤訊息。本報資料照片
新北幼兒園餵藥案風波延燒，台灣事實查核中心日前指出，64（-）就是陰性，說零檢出的是錯誤訊息。本報資料照片

新北市私幼餵藥案爭議未平，中華民國幼教聯合總會上周發聲明指出，呼籲未釐清真相前，暫時停止幼兒園及教保人員餵藥。不過，昨晚再度在臉書粉專發出聲明表示，餵藥烏龍事件已釐清，還給幼教老師清白，請全國幼教老師依法協助幼兒安全用藥，並呼籲造謠者及酸民，能給全國幼教老師一個道歉。

中華民國幼教聯合總會日前指出，呼籲在釐清事實真相之前，希望各縣市理事長協助配合轉達「暫時停止幼兒園及教保人員進行餵藥行為，幼兒生病不入校、老師不餵藥」。消息一出，也引起家長議論，不過事隔一周，幼教總會昨晚再發布聲明。

聲明指出，鑑於餵藥烏龍事件已經釐清，還給現場的幼教老師清白，敬請全國幼教老師日後遵循幼兒教保及照顧服務實施準則第11條託藥措施，恢復協助幼兒安全，謹遵託藥相關步驟，維護幼兒健康。

聲明表示，相信全國的幼教老師都是秉持愛孩子的熱情從事幼兒教育工作，希望藉此事件，提醒中央政府及家長更同理幼教老師的辛苦與愛心，在未來政策的訂定上，給予這些維護國安問題的幼教老師更多的關懷與鼓勵。

聲明也提到，未來現場的老師不再有「餵藥時戰戰兢兢、餵藥後膽戰心驚」的恐懼，此後孩子在幼兒園可以「孩子平安、家長心安」，這段時間「孩子無辜、老師很辛苦、家長很焦慮」。最後也表示，親師間走過一段無助的歷程，希望造謠者及酸民能給慈愛的全國幼教老師一個道歉，停止無意義的口水戰，期許台灣人民都有一個平安、幸福的未來。

幼教 幼兒園

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