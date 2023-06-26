辦學獲認同 校長連4任創屏縣紀錄

屏東縣三地門鄉大社部落、瑪家鄉瑪家部落、霧台鄉好茶部落在88風災後遷村到瑪家鄉共組禮納里部落，2011年設立長榮百合國小，校長陳世聰一路陪伴族人，連4任獲遴聘長百校長，創下縣內紀錄，他說，原民文化為辦學核心，長百是排灣族、魯凱族文化源起部落所組成學校，發展文化主體統整課程，重視學童自我規範學習，養成自我規律，日後到青少年、大學都能受用。

陳世聰從長榮百合國小籌備階段到創校校長至今，屏東縣府教育處表示，校長連任根據不同法令，長百第一任、第二任，是國民教育法連任，第三任依偏遠地區學校教育發展條例連任，這次第四任，是依學校型態實驗教育實施條例連任。

57歲陳世聰來自台南佳里興，從事教育工作37年，全校128名學生，今年新生滿招，陳世聰說，學校與禮納里是生命共同體，推動原住民族實驗教育，辦學理念「DNA，民主Democracy、民族Nationality與行動Action」，以民主成就民族，討論行動，重視山林學習，推動山野、環境教育，學校是因極端氣候遷村後創設國小，以孩子為主體實踐生態守護。

陳世聰辦學獲部落認同，2016年獲教育部頒發領導卓越獎、國小、幼兒園教學卓越金質獎，瑪家部落傳統領袖認他為義子並賜名「Ljavagau・Vavulengan」，他說，學校7成老師是原住民，原民文化重視謙卑、共作共享，帶領學校與部落永續。