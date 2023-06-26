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夜訪、解謎、社群 討好年輕的心

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

美國博物館聯盟曾邀請行銷業者撰寫「讓年輕世代走進博物館的方法」，提出的建議包括增加夜間開放時間、使用社群媒體、增加沉浸式體驗等。文化部近日推出文化成年禮，被博物館界視為找回年輕觀眾的挑戰與契機，各家博物館針對設計夜宿、沉浸式體驗、實境解謎等，要找回年輕觀眾。

美國博物館研究指出，由於博物館多僅於白天開放，對學生和青少年而言，夜間更易參觀。台南市美術館館長林秋芳表示，去年舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展的一大成功關鍵為開放夜間參觀，吸引許多原不逛博物館的年輕族群。

台灣史前文化博物館針對文化成年禮推出一泊二食「博物館深夜探秘解謎」，帶領觀眾在夜間的博物館進行探險，並提供一晚住宿，運用史前館的遺址現場，進行沉浸式體驗「作伙來墓仔埔交朋友啊」。

史前館館長王長華表示，博物館延長營業時間，涉及水電、人事成本，「夜間開放」較難常態化，但可挑選某段時間嘗試；她與台鐵溝通，將史前館附近的火車站改名「康樂史前館站」，於每年校外教學旺季期間停靠對號車，盼吸引學生搭火車造訪。

國立台灣博物館則推出文化成年禮金專屬「博物館回春術」活動，鐵道部園區廳舍在六月推出「可以攝攝成年美拍」限時攝影棚拍；青年七月可透過夜宿，在古生物館和恐龍骨骼標本共眠。

巴黎畢卡索博物館今年重新開幕，也為贏得年輕一代的青睞，徹底改造，邀請英國時裝設計師保羅史密斯，並以「me too運動」概念，重新詮釋畢卡索創作。

博物館 美國 館長

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