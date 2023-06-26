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博物館危機 訪客未來估減三分之一

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
六月開跑，可望常態化的文化成年禮，被博物館視為抓住年輕觀眾的重要機會。圖為台博館鐵道部廳舍推出限時攝影棚拍活動，讓青少年在百年古蹟為青春留下美好見證。圖／台博館提供
六月開跑，可望常態化的文化成年禮，被博物館視為抓住年輕觀眾的重要機會。圖為台博館鐵道部廳舍推出限時攝影棚拍活動，讓青少年在百年古蹟為青春留下美好見證。圖／台博館提供

台灣近年颳起「博物館熱」，地方爭相興建美術館與博物館時，卻忽略台灣將在少子化與高齡化下，面臨觀眾減少、專業人力不足危機。國內研究以人口負成長速度推估，博物館觀眾於五十年後，將減少一千萬人次，等於一年減少廿萬人次；學者認為，此議題未引起博物館界重視與討論，經營者須即早面對，不能等觀眾減少才被動回應。

台北教育大學文化創意產業經營學系教授林詠能，近期發表研究「從數據預見未來：人口危機下的博物館趨勢與挑戰」，指出近年台灣的博物館、美術館與地方文化館數量大幅增加。但疫後參觀人次，不僅未回到疫前水準，博物館還得面臨人口負成長與新興娛樂設施競爭等壓力。

尤其二○二○年，台灣人口數首度負成長，至今已減少卅七萬多人，少子女化將會先嚴重衝擊博物館觀眾人次。

文化部統計顯示，台灣民眾於疫前、二○一九年，平均每人、每年參觀博物館與美術館的頻率為一點三次，六十五歲以上人口平均每年、每人參觀零點九次，總參觀人次超過三千萬人次。林詠能的研究指出，若以國發會推估台灣人口在二○七○年，將減至一五八一萬人，博物館與美術館年度觀眾人次將僅剩兩千萬人次。

此外，台灣人口老化的進程遠高於世界主要國家，台灣從高齡社會到超高齡社會，推估將只花七年的時間，比日本、美國、英國都短，急速的高齡化，不僅影響博物館觀眾結構，也將影響專業人力的數量。林詠能認為，博物館須透過組織改造、運用數位科技，彌補人力缺口，設法提高觀眾的再訪率。

由於人口將大量往城市集中，地方博物館與文化館，將面臨比國立或城市博物館更嚴峻的衝擊。台灣史前文化博物館五月重新開館，史前館館長王長華表示，將朝「常設展特展化」發展，未來館內不再有廿年不變的常設展，而是以更能和觀眾對話的特展，增加再訪率，展示方式也不再是教科書般地陳列知識，而以「感動」觀眾為重點。

台南市美術館去年以「亞洲的地獄與幽魂」特展轟動台灣、顛覆傳統美術館的策展。新任館長林秋芳指出，南美館特色是「跨世代策展」，策展團隊從廿多歲到四十多歲，透過社群蒐集觀眾意見調整內容，盼吸引「跨世代觀眾」。

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