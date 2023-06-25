賴清德拋補助私立大學生2.5萬…把高教當選舉面紙紀念品送 是牛肉還是毒藥？

今年端午節副總統賴清德送出大禮包，宣布補助60萬名私立大學學生每年2萬5000元，外界不解的是國家財政有能力支應嗎？

「縮短學費落差」就能解決長期以來公私立大學間的體質與制度差異問題嗎？還是只是治標不治本？更重要的是錢從那裡來？

副總統賴清德6月20日在朝陽科技大學暑期志工服務隊授旗暨安全講習活動上，宣布推動縮減公立與私立大學學費落差，目標是5成以上的差額。以目前公立與私立大學學費1年差距大約5萬元以上換算，推估至少補助2萬5000元以上。

賴清德表示，「經濟情況相對不好的學生會念私立學校，負擔是加重的……，」難道賴副總統不知道公立大學與私立大學「先天」的制度差異才是問題所在？

立意雖好，但錢從那裡來？

縮短學費落差的政策，有人叫好，但也引發不少教育人士炸鍋。關鍵問題是，「我國的財政有沒有個能力？」、「錢要從那來？」、「教育政策是靠舉債嗎？」、「是否該提高公立的學費？」

長年耕耘高教議題的大學問執行長魏佳卉點出3項關鍵問題表示：

關鍵一、高教預算目前一年編列1036億元，是要從1036億元擠出來嗎？還是另外舉債編列特別預算？ 關鍵二、台灣高教的問題在於我們整體的投入跟不上其他國家，各國在經費預算有限下，調高學費是使用者付費，讓有需要的人選擇讀大學，而不是「統統有獎」。 關鍵三、學費補貼是補貼學生，但是對學校的經營沒有幫助。學校沒有足夠的經費很難辦好學校。

以目前大專院校在學學生人數114萬人，私校在校生約六成，68萬4000人，一人補貼2萬5000元，等於一年要補貼171億元，錢從那裡來？

若171億元是含在1036億元裡，預算排擠效應，會從那個部分動手？

教育界提醒，別忘了今年初才實施的有幼教補貼。教育部2023年的「學前教育」就增加了118億元，是各項編列預算中最多的。

行政院112年度預算配置。圖／行政院主計總處提供

補助學生無助於大學經營困境

少子化問題已持續惡化高教生態，未來5年，有幾十所大學會將因此關門。政府把錢用來補助給學生，能解決大學面臨少子化的困境？

事實上，眼前更急需解決的教育問題還有大學學費調漲、大學因收入沒有增加影響教育品質提升，108課綱師資不足的缺口，「生生用平板」政策下有平板沒有資訊管理人員、特教生及個案年年增加，特教及輔導師資嚴重不足、台灣大學代表國家在拚世界百大大學排名的預算需求等。

教育界人士指出，這每一項都得花錢，過去累積的財源缺口已無力解決，現在又增加補助大學私校生學費每年2萬5000元。錢怎麼來？怎麼用？

魏佳卉分析，如果政府預算不夠，那就是舉債，怎麼還錢以後再想辦法。若是維持國家總預算不增加的前題，只能「挪錢」調整，若少買一些飛彈，削減高達近4000億元的軍備預算支出（花2400億元買飛彈），更讓人樂觀其成。

教育翻轉社會階層，錢要花在刀口上

行政院長陳建仁指稱，私立大學的學雜費有相當大的落差，也限制了許多年輕學子的選擇，言下之意是要透過補助方式讓學生讀得起大學，但，光這樣就能做到公平性嗎？

教育的目的之一若是為了翻轉社會階層，那麼公立學校不是更應該保留給經濟狀況較不好的學生？在歐美，許多頂大雖然是私立，但提供免學費給經濟條件較差的優秀人才。

賴清德急推補助學費大禮包，把高教當選舉面紙紀念品送，是牛肉還是毒藥？

（本文出自2023.06.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）