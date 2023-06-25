彰化國小校長遴選 2校乏人問津

彰化縣下學年國小校長遴選開跑，第一階段遴選結束後，廣興國小、東山國小乏人問津，前者原本是不到50人小校，現任校長推動閱讀，翻轉成百人學校，考驗校長經營能力；後者是國內國小棒球賽常勝軍，但親師關係緊張興訟，讓外界卻步。教育界感嘆小校難為。

彰化縣教育局表示，縣府將辦理第二階段遴選，徵求校長填選到廣興、東山國小意願，若實在無人前往，將派出候用校長到這2校。

彰化大城潭墘國小8月起停招，這是大城鄉4年來第3間國小退場，地方籌組反廢校聯盟爭取北上抗爭，昨又向民眾黨主席柯文哲陳情，但縣府態度未軟化。

彰化縣教育局啟動下學年校長遴選作業，實缺國小有北斗、竹塘、田中、永興、明禮、漢寶國小，任滿應調動或可調動出缺的有湖南、東山、大同、石牌與大西國小，任滿4年可提出調動的有忠孝、社頭、萬合國小等11校。第一階段遴選結束，廣興和東山國小乏人問津。

東山國小棒球隊是國內國小棒球賽常勝軍，球員住宿管理與訓練得靠校長費心安排，加上少數家長對校內事務有意見四處投訴，親師關係緊張，甚至提告興訟，相關糾爭讓校長及候用校長望而卻步。

廣興國小原本只有33名學生，現任校長吳嘉寶打造特色教學，過去8年入選教育部閱讀磬石學校、全國百大特色品牌學校、全國偏鄉特色遊學學校、2019台灣網界博覽會銀牌、2020金牌等，廣興學生也增加到107人；不過，教育界認為，經營特色教學背後很辛苦，現有人脈不易傳承，接手不容易，凸顯偏鄉小校經營不易。