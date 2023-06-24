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彰化國小校長遴選 兩極化國小沒人要去

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣潭墘國小努力經營，開辦多個免費學生社團，仍不免步上被停招的命運。記者簡慧珍／攝影
彰化縣潭墘國小努力經營，開辦多個免費學生社團，仍不免步上被停招的命運。記者簡慧珍／攝影

彰化縣潭墘國小今年8月1日起將停招，已從下（112）學年國小校長遴選學校除名，耐人尋味的是少了一所小學，卻有兩所小學沒校長填選志願前往，其中一所是被當成小校翻身的典範，透露小校經營不易的困境。

大城鄉潭墘村當地居民組成潭墘反廢校聯盟，透過各種管道試圖扭轉廢校命運，截至目前縣政府態度未軟化，潭墘反廢校聯盟今天將向民眾黨主席柯文哲陳情，訴求大城鄉最近4年滅3校的偏鄉教育弱勢。

縣政府啟動下學年第一學期國小校長遴選作業，實缺國小有北斗、竹塘、田中、永興、明禮、漢寶，任滿8年應調動出缺的有湖南、東山、大同、石牌，任滿7.5年可調動出缺的有大西國小，任滿4年可提出調動的有忠孝、社頭、萬合等11校。第一階段遴選結束，廣興和東山這兩所國小乏人問津。

東山國小棒球隊是國內國小棒球賽常勝軍，球員住宿接受專業管理和訓練，長期下來累積一些事情，需要校長費心排解，加上學校少數家長對教師、主任處理學生事務很有意見，四處投訴，親師之間甚至不惜藉由司法途徑釐清真相，這些「剪不斷，理還亂。」糾爭讓校長及候用校長望而卻步。

廣興國小剛好相反，過去8年入選教育部閱讀磬石學校、全國百大特色品牌學校、全國偏鄉特色遊學學校、2019台灣網界博覽會銀牌、2020台灣網界博覽會金牌，校長吳寶嘉一手建立香草園，編寫「在地認同」、「生態永續」、「文青創意」、「跨域交流」四大主軸教學計畫，對外爭取捐款，廣興從33名學生幾乎裁併校的邊緣一路經營到現有107名學生。

縣政府近日談到大城鄉最近4年內有3所國小停招，都會拿廣興國小作榜樣，只要建立特色，偏鄉小校仍可發展得有聲有色，殊不知這個標竿的背後相當辛苦，且現任校長的人脈不是物品，未必100%交接給下一任校長，因此沒校長及候用校長填選廣興國小當就任志願，為偏鄉小校經營困難再添一筆。

偏鄉教育 校長遴選

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