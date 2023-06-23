讀私大年補2.5萬有利招生 地方公校合縱連橫才能求生

副總統賴清德日前拋出就學利多，59萬名就讀私立大專校院的學生，每年學費至少可減免2.5萬元。過去部分前端私校多和地方型公立大學競爭招生，明年起由政府補齊公、私立學費落差，但也消弭了地方公立大學學費較便宜的優勢。教育團體指出，政策有望大大提升前段辦學聲譽好的私校競爭力，弱勢的國立大學需及早整併「合縱連橫」才能永續生存。

私校工會發言人尤榮輝表示，公、私立大學學費差距縮小後，將大大提升前段辦學聲譽好的私立大學招生競爭力，也因此衝擊地方型國立大學招生，尤其是由五專升格及地處偏鄉的公立大學明年缺額恐將大增。

尤榮輝形容，大學搶學生已進入春秋戰國時期，補助私大生學費政策又「吹皺一池春水」，弱勢公立大學勢必合縱連橫才能永續生存。

尤榮輝建議，建議地方型公立大學仿效國立高雄海洋科大、國立高雄應用科大及國立高雄第一科大三校整併為國立高雄科大的前例，及早跟他校整併，否則將有滅校危機。

屏東大學校長陳永森表示，學生確實選校多會看學校的地理位置，因此多傾向去都會區的私立大學，也比較少考量中南部。

陳永森談到，地方型的公立學校也有獲得高教深耕的補助，屏東大學致力於師培，也和地方產業科技產業園區等接軌，但公立學校確實也憂心補助經費被排擠，若有更多經費給予學校、提升地方特色，相信會做得更好。