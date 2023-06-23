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企業搶雙語人才 南市國小教甄名額多但報名人數少

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市今年國小教甄，英語教師名額121人，但僅有164人報名。示意圖，圖中教師在編英語手冊。圖／南市教育局提供
南市今年國小教甄，英語教師名額121人，但僅有164人報名。示意圖，圖中教師在編英語手冊。圖／南市教育局提供

台南市今年國小教甄名額389人，其中英語教師121人，遠較去年226人少，另一般教師194人則較去年137人多，教育局表示，其中一般教師報名人數2482人，競爭相當激烈。反觀英語教師則僅有164人報名，有校長表示，就業市場雙語人才供不應求，待遇較老師好，可以預見這種現象。

政府大推雙語，要打造台灣在2030年成為雙語國家，各縣市都大力推動，台南市在依各年級採雙語教學節數占每週總授課節數的百分比，分ABC3個等級，A類至少占1/3節、B類1/ 6節、C類1/9節，拚明年半數學校要達到B類。為此近幾年國小教甄，英語教師名額大增，卻也遇到報名人數不多，且因設有門檻，約僅招到1/3的名額。去年名額226人，但僅錄取70餘人，反觀一般教師則是搶破頭。

南市今年國小教甄，名額389人，共有4025人報名，一般教師名額194人，報名人數2482人；英語教師名額121人，共164人報名，其中一般地區英語教師名額83人，136人報名，偏遠地區英語教師名額38人，僅有28人報名。有校長說，要考英語教師除必須有教師證，還必須有B2級以上相關英語檢定，再加上筆試也有門檻，今年依然會招不滿，且缺額不少。

台南市教育局表示，今年一般教師名額較去年多，主因是下學年有增班；另英語教師名額較去年少，是因學校有老師通過B2級以上相關英語檢定，以及拿到教育部雙語專長教師證，有的則是參加南市雙語中心的雙語教學初階班、進階班，雙語老師增加有關。

有校長說，台灣是以科技業立國，而非服務業立國，會投入教育學程想當老師的，以教育學系、文法商相關學系居多，而目前就業市場急需雙語人才，特別是以英語為主，因此具有B2級以上英語檢定的年輕人，大都會往企業界、貿易界發展，加上必須有教師證，也造成雖有很多的英語教師名額，但報名人數少的情形。教育局長鄭新輝認為，教師是很好的職業，薪水也不低，加上有寒暑假，期待更多符合資格的人投入。

教育局 台南 門檻

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