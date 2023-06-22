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教育部產學合作計畫2.0 畢業即就業 今年釋出1.2萬職缺

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
雲科大雲科智能工業製造產學攜手合作專班，建教生於南俊國際股份有限公司現場實作。圖／教育部提供
雲科大雲科智能工業製造產學攜手合作專班，建教生於南俊國際股份有限公司現場實作。圖／教育部提供

教育部和經濟部、勞動部合作「教育部產學攜手合作計畫2.0」，學生從技術型高中透過建教合作方式學習專業知識，同時在各行各業實作，畢業後經企業聘為正式員工，可繼續在合作科技大學在職進修。112學年共有2593家企業，與98所技高及42所技專合作申辦260案，提供約1萬2000個工作機會。

教育部產學合作計畫，持續攜手學校與企業合作，提供正式員工薪資福利待遇、客製化課程、每月獎助學金等誘因。全國29歲以下青年、各技術型高中、大專院校學生皆可參加。

教育部指出，該計畫自95年起推動，在技術型高中及科技大學階段，依技術縱深需求，以實習方式結合學校理論及企業實務，已培育許多企業重要幹部。107年計畫依技術培養及企業人才培育需求，修正為技術型高中參與企業實作，畢業後經企業聘為正式員工，推薦至科大在職進修。

教育部舉例，台灣鑄造品工業同業公會為培育在地企業人才，經教育部媒合國立雲林科技大學、國立西螺高級農工職業學校、國立虎尾高級農工職業學校合作「智能示範鑄造產學攜手合作專班」，第一屆專班生即於今年6月畢業，學生不只考取工作所需證照，薪資也依能力提升，讓產業跟人才對接更精準，真正為產業培育人才。

國立勤益科技大學也以與台中精機廠股份有限公司合作，目前就讀大二的黃煜棋為例，自大一入廠即以「正式員工」聘任，大二開始擔任學弟的指導人員，目前擔任單體裝配技術員職務，月薪3萬3500元，公司會逐年給予調薪。

教育部表示，有關開設專班及報名資格等相關資訊，歡迎有興趣的學生至網頁（ https://iacp.me.ntnu.edu.tw/new.php ）查詢，或逕洽各技專校院招生窗口諮詢，並請詳閱各校招生簡章及留意報名時間。

教育部 薪資 產學合作 職缺

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