高雄補習班老師被控性侵 教局令停課調查

1名女網友在臉書貼文指控13歲時曾遭高雄1家補習班老師性侵長達3年，這名老師仍在補習班任職。市議員黃捷昨質詢指被控性侵的老師是補習班負責人，質疑教育局態度太消極，憂心不只1名被害人。業者發聲明否認指控，也強調坦蕩願意接受調查。

教育局表示，該案屬公訴罪，市府獲悉相關事證後，第一時間主動將相關事證移請高雄地檢署進行刑事調查，教育局也對該補習班啟動行政調查，呼籲當事人勇於舉發，市府絕不姑息，也會予以保護協助。

教育局已要求補習班暫停營業，昨天下午派員到補習班稽查，確認業者已拉下鐵門暫停營業。

對於女學生的指控，該家補習班在臉書社群貼出聲明表示，開班20多年，教過上千名學生，學生在各行業發光發熱。網路文章影射補習班老師性侵女學生事件，文章沒明確指名道姓，網友卻捕風捉影，誹謗補習班聲譽，已造成極大困擾，為遏止不實傷害，將截圖委託律師追究法律責任。

對網路文章影射內容，補習班嚴正否認，強調該補習班教師絕無網路文章所指控的行為，會努力捍衛清白，接受一切司法及行政調查。