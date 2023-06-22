聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄補習班老師被控性侵 教局令停課調查

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
高雄市教育局人員昨到補習班稽查，確認業者已暫停營業。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局人員昨到補習班稽查，確認業者已暫停營業。圖／高雄市教育局提供

1名女網友在臉書貼文指控13歲時曾遭高雄1家補習班老師性侵長達3年，這名老師仍在補習班任職。市議員黃捷昨質詢指被控性侵的老師是補習班負責人，質疑教育局態度太消極，憂心不只1名被害人。業者發聲明否認指控，也強調坦蕩願意接受調查。

教育局表示，該案屬公訴罪，市府獲悉相關事證後，第一時間主動將相關事證移請高雄地檢署進行刑事調查，教育局也對該補習班啟動行政調查，呼籲當事人勇於舉發，市府絕不姑息，也會予以保護協助。

教育局已要求補習班暫停營業，昨天下午派員到補習班稽查，確認業者已拉下鐵門暫停營業。

對於女學生的指控，該家補習班在臉書社群貼出聲明表示，開班20多年，教過上千名學生，學生在各行業發光發熱。網路文章影射補習班老師性侵女學生事件，文章沒明確指名道姓，網友卻捕風捉影，誹謗補習班聲譽，已造成極大困擾，為遏止不實傷害，將截圖委託律師追究法律責任。

對網路文章影射內容，補習班嚴正否認，強調該補習班教師絕無網路文章所指控的行為，會努力捍衛清白，接受一切司法及行政調查。

補習 教育局 性侵

延伸閱讀

補教老師遭控性侵！高雄補習班反擊「要捍衛清白」 市府稽查暫停營業

影／補教狼師性侵國中資優女生3年 同屆生：太缺德了！

黃捷爭取高雄聯合海葬 民政局：規劃研議中

黃捷驚爆高市殯冰櫃不足 家屬被迫帶著遺體跑遍全市

相關新聞

大撒幣再加碼 陳揆宣布：高中職學費全免

副總統賴清德前天才拋出補助私立大專校院學生學雜費，行政院長陳建仁昨再度加碼助攻，宣布將推動高中職學費全面免費措施。教育部...

獨／提案才剛被擋 高中學費補助遭酸：選舉才有的德政

副總統賴清德才剛宣布一年將投入150億元補助私大生學費，行政院長陳建仁今天再拋出高中職學費取消排富條款政策，教育部粗估將...

高中免學費將全面落實 青民協點「違規收費」美意打折

副總統賴清德昨天拋出縮短公私立大學學費落差政策，行政院長陳建仁今天受訪再拋出3個配套措施，包括擴大公私立大專弱勢補助方案...

學費補助政策連環拋 全教總籲召開國家教育會議

副總統賴清德昨天拋出縮短公私立大學學費落差政策，行政院長陳建仁今天受訪再拋出3個配套措施，包括擴大公私立大專弱勢補助方案...

獎助讀博士 教部擬推最高7萬獎學金

國內高教及科研人才薪資偏低，導致高教人才出現斷層危機。為此，教育部提出「博士生獎學金」草案，分為產學合作型和學術發展型獎...

高雄補習班老師被控性侵 教局令停課調查

1名女網友在臉書貼文指控13歲時曾遭高雄1家補習班老師性侵長達3年，這名老師仍在補習班任職。市議員黃捷昨質詢指被控性侵的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦