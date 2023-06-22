學倫案處理結果 學者：可去識別化公開

教育部委託國立大學校院協會進行大專校院學術倫理案件調查報告書內容與撰寫研究，研究內容指出，針對學位撤銷等學術倫理案件處理結果，應將公開與否等考量「程序化」，若當事人為學生，原則不公開，但經相關程序後可去識別化公開代表性案件，達成教育和警示效果。

去年新竹市前市長林智堅台大國發所碩專班論文遭認定抄襲，台大曾召開記者會說明，而後經手行政院副院長鄭文燦案時卻不再出面，遭外界質疑標準不一。

學術倫理案件處理結果是否應公告周知，報告人、陽明交大副校長周倩表示，若個案為學生，以「不公開」為原則，除非是攸關社會利益且令民眾矚目的案件，但公開與否取決於校方高層，且需平衡考量公益性和隱私。

周倩建議，各校在修訂學術倫理案件處理規定時，應將公開與否的考量程序化，如需經校長同意後公開；若為了達成宣導或警示作用，建議可採去識別化方式，公開具代表性的事件。

學生畢業學位論文是否應公開，周倩說，論文仍以公開為原則、例外不公開，並將不公開的程序法制化或困難化。