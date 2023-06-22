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獎助讀博士 教部擬推最高7萬獎學金

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
教育部高教司司長朱俊彰表示，政府希望和學校、產業合作祭出獎勵，鼓勵學生往博士學位深造。記者許維寧／攝影
教育部高教司司長朱俊彰表示，政府希望和學校、產業合作祭出獎勵，鼓勵學生往博士學位深造。記者許維寧／攝影

國內高教及科研人才薪資偏低，導致高教人才出現斷層危機。為此，教育部提出「博士生獎學金」草案，分為產學合作型和學術發展型獎學金，採擇強汰弱機制，獎補助人數逐年遞減，補助額度則逐年增加。獎學金由政府、大學、企業三方出資，其中產學合作型最多月領七萬元，學術發展型四萬元。

不過由於兩者獎學金金額差異甚大，學界認為，人文社會博士班研讀的時間更久，至少應給予兩者齊一的獎勵。

教育部高教司長朱俊彰表示，現行大學多給予博士生一個月二至三萬獎助學金，相較碩士畢業後進入科技業即可年薪百萬，導致學生近年投入博班的意願低，因此希望和學校、產業合作祭出獎勵，鼓勵學生往博士學位深造。

根據教育部規畫，產學合作型獎學金博班一至三年級分別可給予每月六萬、六點五萬、七萬元，學術發展型博班一至三年級則分別給予每月三萬、三點五萬、四萬元，受惠人數比例依年級下降。

高教司科長陳浩指出，產學合作型獎勵為民眾熟知的科學、科技、工程及數學ＳＴＥＭ領域，企業合作機會多；學術發展型則為非ＳＴＥＭ領域，額度略有不同，但同樣由政府協助加碼，依擇強汰弱機制精準投放，給予真正需要的學生。

國科會每年也補助三百名博士生二至三萬元不等，朱俊彰表示，「不可能重複補助。」屆時將和國科會方案區隔或整合。

政大教務長林啟屏表示，能夠給予博士生獎學金，學界均樂見，政府鼓勵人才投入國家重點產業無可厚非，但兩者的獎學金差距將近一半，人文社會領域也是社會的根本，產業若偏廢不是好事。

陽明交大副校長李鎮宜也建議，學術發展型政府給予的支持應和產學合作型一致，才會讓更多年輕學者願意留在學術界。

高教 教育部 國科會

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