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台南某高中師被控伸狼爪 教評會27日決議是否停聘

聯合報／ 記者莊曜聰／台南報導

台南市某公立高中的男性學務主任遭控先前私下在補習班任教，涉傳訊息騷擾女學生，趁著無人時上下其手，甚至在車上伸狼爪觸碰私密處，被害人從嘉義到台南都有，目前已4人出面控訴；校方表示，月初接獲檢舉後展開調查，不便透露案情，27日將開教評會決議是否停聘。

據了解，這名教數學的男師原本就在這所公立高中任教，一路當到教務主任，後來轉任課程督學，負責嘉義、台南地區學校，2年前調回同1間學校，現為學務主任，5月時還報名高中校長遴選，他目前請假中，臉書帳號已關閉。

人本基金會接獲被害女子投訴，男師2013到2018年間，曾在嘉義、新營、台南市區的補習班教數學，因為授課生動風趣，學生對他印象不差，沒想到卻傳訊假意關心女學生，「記得抹乳液才不會脫皮」、「愛吃糖果周三請妳！揪咪」、換穿COSPLAY衣服等騷擾。

男師還被指控，會趁女學生落單時出手觸摸，甚至曾開車載女學生出門時，直接將車停在路邊伸手猥褻，受害人不敢張揚只能隱忍下來，有人現在已經結婚生子，但心裡仍留下嚴重陰影才決定出面控訴。

人本基金會去年底先後接獲2名被害人投訴展開調查，並向男師任教的學校告發，且判斷被害人恐不在少數，在臉書貼文找尋受害者，又有2名女子出面。據了解，女學生都約5年前到10年前之間、還是高中生時受害。

台南 嘉義

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