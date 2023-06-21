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高雄女指控補教狼師 被影射業者聲明否認揚言告網友

中央社／ 高雄21日電

1名女子在社群網站臉書（Facebook）發文稱13歲時遭補習班數學教師性騷擾與性侵，不少網友影射是某間補習班；今天下午此補習班發出聲明嚴正否認，要求網友刪文否則提告。

此補習班在臉書（Facebook）貼出聲明指稱，補習班開班20多年來，教過上千名學生，近來網路文章影射「補習班老師性侵女學生」事件，因文章內沒有指名道姓，許多網友捕風捉影、散布誹謗聲譽的行為，造成補習班極大困擾。

高市府教育局告訴中央社記者，教育局已聯繫業者，業者已同意即日起停止營業，等候相關調查結果；相關事證已移送地檢署進行刑事調查，教育局也同步啟動行政調查，將儘速啓動調查小組。

1名許先生今天在此家補習班前接受媒體聯訪說，自己跟當事女子同校同屆，昨晚看到貼文非常震驚，「因當時資優班都知道補習班不斷宣傳培養出學霸，就是這個女生，沒想到發生這件事」。

許男說，因為補習班在Google也不見了，才特地騎車來看看，昨晚也跟朋友聊了很久，「13歲就遇到這種事，真的太難想像」。

不少網友質疑補習班在事件爆發後關閉臉書留言功能和Google評論等，對此，此補習班業者聲明澄清，臉書關留言已一段時間，因貼文留言量少，為精簡人力才關閉留言功能，而Google評論則是因為大量評論被停權。

此業者表示，以聲明嚴正否認網路文章影射內容，教師絕無網路文章所指控的行為；透過網路毀壞1個人名譽很容易，但要重新修補名譽卻極其困難，補習班仍會努力捍衛清白，也會接受一切司法及行政調查。

聲明也強調，為了喝止網路上無端不實指控，將著手截圖，委託律師提告，請無心的網友在2小時內刪除在所有社團、粉絲專頁等留言處對補習班、老師的不實指控和猜測，否則提告。

補習 教育局

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