就學服役3+1 大專校院彈性修業措施九月上路

兵役義務役制度將恢復一年，國防部日前拋出「3+1」方案，盼於三年內讓大學生完成學業並以一年時間當兵，減少晚一年出社會的負擔。為鼓勵大學提供彈性措施，教育部今（6/21）公布彈性休業指引，每有一位專案服役學生即補助公立大專校院6萬元、私立每人12萬，於今年9月中旬112學年開始時啟動。

教育部指出，役期恢復一年後彈性修業措施首批適用對象為94年次以後出生的役男，該批役男將於112學年度陸續開學，進入大學學士班就讀，學士班學生即可適用彈性修業指引所列的彈性措施。

教育部表示，學校可適當放寬學士班每學期最高學分數規定，以利學生彈性選修課程，且於原定修業期限內超修的學分不收取學分費；學校可放寬暑期開課申請條件，如課程修讀人數不足但仍由學校開課；學校也可媒合學生進行暑期跨校選課，或跨校合作共同開設暑修課程。

教育部也指出，學校也需放寬校際選課學分數上限，且學生辦理休學入伍服役，休學期間可不計入修業年限；役男休學後復學，學校則需提供銜接方式，提供學生選課輔導、課程銜接和學習輔導等。

教育部則提出支持機制予大專校院，提供經費補助國立大學每一專案服役學生6萬元、私立大學每一專案服役學生12萬元；且若申請彈性修業措施，彈性修業與服役期間所支出費用，若逾原定修業期限應繳交的學雜費額度，差額由教育部補助學生。

教育部表示，學校需於112學年開學前將彈性修業措施納入學則或教務章則中並報教育部，今年九9中旬開學前後啟動就學役男彈性修業措施。但教育部也強調，仍尊重學生自由意願，讓有意願的役男可於就學期間兼顧服役、接續職場。