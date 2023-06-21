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高中職學費全免斬148萬排富條款 私中：公平正義第一步

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
副總統賴清德昨天拋出縮短公私立大學學費落差政策，行政院長陳建仁今天受訪再拋出3個配套措施，包括擴大公私立大專弱勢補助方案、高中職學費全面免費、學貸延長。圖為示意圖。聯合報系資料照片
副總統賴清德昨天拋出縮短公私立大學學費落差政策，行政院長陳建仁今天受訪再拋出3個配套措施，包括擴大公私立大專弱勢補助方案、高中職學費全面免費、學貸延長。圖為示意圖。聯合報系資料照片

副總統賴清德昨天拋出縮短公私立大學學費落差政策，行政院長陳建仁今天受訪再拋出3個配套措施，包括擴大公私立大專弱勢補助方案、高中職學費全面免費、學貸延長。有關高中職學費全免，有教團表示，高中職學費幾乎已經全免，解除年所得148萬元的排富條款，也僅是「錦上添花」；但也有私中相當樂見，認為只是公平正義的第一步。

陳建仁今天說，過去公私立大學學費有相當大落差，限制許多年輕學子在學校跟科系的選擇上無法適性跟公平，現在想到的就是以減免學雜費落差的方式適當補助，使得私校學費得到定額減免，除此之外還會有其他3項配套措施，第一是讓公私立大專弱勢補助方案予以擴大；第二是高中職學費全面免費；第三是學貸延長，希望使台灣教育制度更健全，讓每一位年輕人能更公平、適性選擇喜歡的科系。

實際上，有關高中職學費全面免費，早在教育部推動12年國教時，便已拋出高中職學費「有條件」免費的規定。

根據現行規範，高中以家戶年所得148萬元作為分野，公立高中學生家庭年所得148萬元以下，每學期補助6240元，私立高中學生每學期補助2萬4423元，年所得年所得148萬元以上者則無補助；高職部分則無設下任何排富條款，公立高職每生每學期補助6240元，私立高職學生每學期補助2萬4423元，若屬藝術群，每學期補助3萬5949元。

全教總理事長侯俊良則質疑，如同昨日談及大學學費補助一樣，經費來源應該交代清楚，就擔心會排擠其他教育經費，教育資源相當有限。

侯俊良也說，政府應闡明政策本意，少子化衝擊下，生源持續減少，本來對公共化教育是有幫助的，但政府介入後，如何分配教育資源，並達成教育公共化的目的，必須要講清楚。他認為，公校學生人數應不會受影響，卻可能讓部分公立技職學校招生困難。高中本來就已經部分免學費，但設有排富條款，全面開放補助如同錦上添花。

全國私立中學聯盟輪值主席、台中僑泰高中校長温順德表示，這個只是公平正義的第一步，政府對於私校治理，仍有許多不公平不正義的事情，例如軍公教加薪，公校教師薪資全部由國家出，私校卻只能從學費來，但學雜費又凍漲，儘管高職有學費補助，仍難以收支平衡。

温順德認為，長期下來，政府還是要建立財務結構為基礎的學雜費調整機制，也要給予私校適度自主化空間訂定收費標準，交由市場機制決定。

台中明道中學副校長陳炤華聽聞消息直說「太好了」。他表示，這幾年不斷少子化，班級人數持續下修，過往公立學校一個班40人，現在已經降至30人，少下來的10個人，也能替政府省下免學費的補助，若把省下來的經費，挹注在所有高中職學生應該是足夠的。

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