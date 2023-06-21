學術倫理處理結果 學者建議：可去識別化公開代表性案例

教育部今舉行111學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議。教育部委託國立大學校院協會進行研究，報告內容指出，針對學位撤銷等學術倫理案件處理結果，應將公開與否等考量「程序化」，若當事人為學生原則不公開，但經相關程序後可去識別化公開代表性案件，達成教育和警示效果。

近來數名政治人物學位論文遭檢舉疑似抄襲，並經調查後認定抄襲屬實且情節重大，學位均遭撤銷。去年前新竹市長台大國發碩專班學位遭撤銷，台大曾召開記者會對外說明，而後經手行政院副院長鄭文燦案時則不再出面，並僅將結果發函給檢舉人，遭外界質疑標準不一。

教育部國立大學校院協會進行「大專校院學術倫理案件調查報告書內容與撰寫之研究」，並於今日聯席會上進行專題報告。報告內容則指出，國外的公開機制可分成5種，包括未去識別化的公開案件摘要、去識別化的公開案件摘要、僅研究資助機構內部權限可觀看、個別案件視情況公開以及完全不對外公開。

學術倫理案件處理結果是否應公告周知？報告人、陽明交大副校長周倩表示，上述公開機制多是針對一般違反學術倫理的案件，其中當事人多為全職研究者，若個案為學生，資訊揭露的程度多半有限制，原則以「不公開」為主，除非是攸關社會利益且令民眾矚目的案件，但公開與否取決於校方高層，且需平衡考量公益性和隱私。

周倩建議，屆時各校在修訂學術倫理案件處理規定時，應將公開與否的考量程序化，例如需經校長同意後公開；若為了達到教育宣導或警示作用，如告誡其他研究者不再犯，則建議可採用去識別化方式，公開具代表性的事件。

另外，學生若已畢業學位論文是否應公開，周倩表示，論文仍以公開為原則、例外不公開，但建議可將不公開的程序法制化或困難化，如需要經過校方更高級的審合；如果不公開的年限較長，也建議需更高級的審核，如簽至教務長、院長等。