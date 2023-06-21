快訊

炎亞綸突現身鞠躬道歉！耀樂當場崩潰痛哭中斷記者會

中華電信光世代佛心升級！全新2方案把第四台光纖壓著打

2大在野拒投票…民進黨挾人數優勢通過大法官提名 尤伯祥獲最多同意

學術倫理處理結果 學者建議：可去識別化公開代表性案例

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部國立大學校院協會進行「大專校院學術倫理案件調查報告書內容與撰寫之研究」，並於今日大學校院教務、校務經營主管聯席會議上報告。記者許維寧／攝影
教育部國立大學校院協會進行「大專校院學術倫理案件調查報告書內容與撰寫之研究」，並於今日大學校院教務、校務經營主管聯席會議上報告。記者許維寧／攝影

教育部今舉行111學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議。教育部委託國立大學校院協會進行研究，報告內容指出，針對學位撤銷等學術倫理案件處理結果，應將公開與否等考量「程序化」，若當事人為學生原則不公開，但經相關程序後可去識別化公開代表性案件，達成教育和警示效果。

近來數名政治人物學位論文遭檢舉疑似抄襲，並經調查後認定抄襲屬實且情節重大，學位均遭撤銷。去年前新竹市長台大國發碩專班學位遭撤銷，台大曾召開記者會對外說明，而後經手行政院副院長鄭文燦案時則不再出面，並僅將結果發函給檢舉人，遭外界質疑標準不一。

教育部國立大學校院協會進行「大專校院學術倫理案件調查報告書內容與撰寫之研究」，並於今日聯席會上進行專題報告。報告內容則指出，國外的公開機制可分成5種，包括未去識別化的公開案件摘要、去識別化的公開案件摘要、僅研究資助機構內部權限可觀看、個別案件視情況公開以及完全不對外公開。

學術倫理案件處理結果是否應公告周知？報告人、陽明交大副校長周倩表示，上述公開機制多是針對一般違反學術倫理的案件，其中當事人多為全職研究者，若個案為學生，資訊揭露的程度多半有限制，原則以「不公開」為主，除非是攸關社會利益且令民眾矚目的案件，但公開與否取決於校方高層，且需平衡考量公益性和隱私。

周倩建議，屆時各校在修訂學術倫理案件處理規定時，應將公開與否的考量程序化，例如需經校長同意後公開；若為了達到教育宣導或警示作用，如告誡其他研究者不再犯，則建議可採用去識別化方式，公開具代表性的事件。

另外，學生若已畢業學位論文是否應公開，周倩表示，論文仍以公開為原則、例外不公開，但建議可將不公開的程序法制化或困難化，如需要經過校方更高級的審合；如果不公開的年限較長，也建議需更高級的審核，如簽至教務長、院長等。

教育部 抄襲

延伸閱讀

教育部「扶強汰弱」博班獎學金草案出爐！最高每月可領7萬

讀博士班誘因偏低 教育部擬推最高7萬獎學金

學術倫理審議 學者建議有條件公開代表性案件

私大學費年補助2.5萬 青民協籲應避免「齊頭式平等」

相關新聞

再爆狼師...台中某高中女校友控師摸臀、性暗示 還索要裸照私藏

#MeToo事件持續延燒，台中某高中女校友在臉書發文控訴，就讀高中時與蕭姓教師發生師生戀，蕭師不僅未經她同意直接擁抱、摸...

教育部一年砸150億補貼 私校生學費年減2.5萬明年上路

副總統賴清德今到台中朝陽科技大學，當場宣布重大政策，稱公、私立大學一年學雜費落差約五萬元，教育部粗估，將至少補助二萬五千...

高苑科大奇蹟續命、逾10校仍待轉型…私校善終還重生？盤點退場「雙軌制」問題

少子化海嘯來襲，全國私立大專校院首當其衝，私校退場轉型選項多，但校產歸屬敏感，教育部管得嚴，政府對於「歸公」使用方向也不夠明確。

教育部「扶強汰弱」博班獎學金草案出爐！最高每月可領7萬

教育部舉行111學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議，今天第二天進行提案討論，教育部提出「博士生獎學金」草案，以此分...

讀博士班誘因偏低 教育部擬推最高7萬獎學金

台灣學生就讀博士班意願不足，其中一個原因是獎補助偏低，與業界薪資差異太大。教育部擬推動最高新台幣7萬元的博士獎學金，並設...

補助私大生學費 私校工會：對瀕死私校打了一劑強心針

教育部宣示將補助私立大專學生學雜費每學期2.5萬元，以縮減公私立大學學費差距五成以上。全國私校工會表示，將有效提升私立大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦