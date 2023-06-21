教育部「扶強汰弱」博班獎學金草案出爐！最高每月可領7萬

教育部舉行111學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議，今天第二天進行提案討論，教育部提出「博士生獎學金」草案，以此分為產學合作型和學術發展型獎學金，獎學金由政府、大學、企業三方出資，最多者至博三，一個月可領七萬元。

中央研究院院長廖俊智今年三月於立法院提報「解決高教人才斷層危機，如何塑造合理高教人才退休機制」報告，提出高教及科研人才薪資偏低，以及少子化影響下面臨人才斷層危機等憂慮。

對此，教育部規劃結合職涯發展和甄別機制的「博士生獎學金」並提至今日聯席會上討論，草案分為產學合作型和學術發展型二類，兩者均採「擇強汰弱」機制，獎補助人數逐年遞減，但補助額度則逐年增加。

產學合作型獎學金博班一至三年級分別可給予每月6萬、6.5萬、7萬元獎學金，由學校和企業負擔4萬，其餘則由政府承擔。受惠人數比例則依照年級下降，從博一受惠人數32%，逐年降至博三22%。

學術發展型博士班一至三年級則分別給予每月3萬、3.5萬、4萬元獎學金，1.5萬由學校和企業負擔，其餘由政府承擔。但受惠人數比例同樣依照年級下降，從博一受惠人數8%，逐年降至博三6%，相較產學合作型受惠人數和占比均少。

教育部高教司司長朱俊彰表示，大學一般給予博士生一個月二至三萬的獎助學金，但因為金額較少，相較碩士畢業後進入科技業即可年薪百萬，導致學生近年投入博班的意願均不高。對此，政府希望和學校、產業合作祭出獎勵，鼓勵學生往博士學位深造。

朱俊彰表示，產學合作型獎勵主要為民眾熟知的stem領域，學術發展型則為非stem領域，但同樣由政府協助加碼，依照擇強汰弱機制人數每年遞減但補助遞增，給予真正需要的學生。今天希望先和大學討論、蒐集意見。

另外，國科會也補助每年補助300名博士生，博一、博二生由國科會每月補助3萬元、學校自籌1萬元；博三國科會每月補助2萬元、學校自籌2萬元。

屆時國科會補助是否和教育部補助能加疊，朱俊彰則表示，計畫若上路一定採跨部會合作，「但不可能重複補助。」屆時將和國科會方案區隔或兩者進行整合，均尚待研擬。