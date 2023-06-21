再爆狼師...台中某高中女校友控師摸臀、性暗示 還索要裸照私藏

#MeToo事件持續延燒，台中某高中女校友在臉書發文控訴，就讀高中時與蕭姓教師發生師生戀，蕭師不僅未經她同意直接擁抱、摸臀，還言語性暗示，並趁指導備審資料時，向她索要在未成年時拍攝的裸照私藏。台中市教育局表示，已督促學校加速調查中，學校6月27日將召開教評會，討論是否予以停聘調查。

女校友指出，「蕭師當初利用我對他的信任與仰慕，和我發展師生戀，除有違教師倫理外，並造成我的痛苦」。她的備審資料是蕭師指導，為呈現自傳脈絡，她在備審放了一張背部全裸的照片，是她升高三暑假拍的，當時還未成年。蕭師雖反對將該照放在備審資料上，事後卻向她索討正面全裸照片，蕭師還說出「我很喜歡」等露骨言論，甚至聲稱是私藏版，不會被老婆發現。

女校友指控，蕭師會趁辦公室其他老師下班後，未經她同意直接抱她，甚至在校外藉擁抱趁機摸臀，基於關係不平等，她害怕惹蕭師生氣，即便不喜歡未經同意的肢體碰觸，也不敢說什麼。蕭師也曾與她談論性，除車震、口交等性經驗分享外，甚至直接談及想與她做愛及意淫她等踰矩言論，很難想像這是師長的言行舉止。

女校友說，她在個人臉書公開此事，蕭師卻直接在個人臉書揭露她患有憂鬱症，並指她的爆料是絕交後的報復行為，企圖將風向導向對自己有利的一方，此行為視學生的隱私與信賴為無物外，並有違反個資法疑慮，事後雖撤文，但已侵害隱私。

女校友指出，學校昨天召開教評會，並未對蕭師做暫時停聘的處分，待性平報告出爐後的最終教評。蕭師的行為造成她的痛苦，回想此事有時甚至必須及時服用鎮定劑，為避免類似事件再次重演，造成更多受害者，呼籲若有與她受蕭師類似騷擾者，可與他們聯繫。

教育局表示，校方於6月4日進行校安通報及社政通報，教育局積極督促學校於6月12日召開性平會，決議受理，並外聘委員組成調查小組調查處理中。學校昨天召開教評會，為求慎重並充分討論，預計6月27日再次召開教評會討論是否予以停聘；本案若調查成立，將依規嚴辦，絕不寬貸。

教育局強調，調查中的校園事件須保障學生權益，為避免行為人有機會接觸學生，校方應做出蕭姓教師停聘靜待調查的決議，市府將持續督促學校加速調查程序、釐清案情，還給受害者公道。