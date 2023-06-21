師30年前性騷 道歉信封存惹議

Metoo持續發酵，台中市某私立國小曾姓退休教師30年前涉及長期性騷擾女學生，受害者去年10月申訴後，經校方性平調查至少5人受害，調查結果「性騷擾成立，但情節尚屬輕微」，處分8小時性平課程，曾師道歉信以密件封存校內得「到校觀看」。

受害者批評不合理，將提起申復。教育界認為，該教師已退休，性騷擾難有證據，調查又認定情節輕微，處分恐難有強制手段。

民進黨議員昨在議會提案成立狼師調查委員會，徹查校園性平案；無黨籍議員陳廷秀反對，質疑有洩密嫌疑，恐造成二次傷害，主席裁定不成立。涉及性騷的藝人宥勝原本是「台中野餐日」代言人，市長盧秀燕昨宣布，宥勝與「野餐日」健康陽光、重視家庭價值等條件不符，已決定撤銷代言人。

曾姓退休教師在台中某私立小學任教33年，曾任職訓導主任，在校以嚴厲出名。受害者說，曾師對男學生打手心、呼巴掌、用腳踹人，曾打斷多根木棍等；對女學生偏好個別面談趁機性騷擾。定居美國的被害者說，曾師33年前的性騷擾行為，成為人生夢魘，她聯繫其他受害者，去年10月申請調查。

被害者表示，曾師面談時會拉手貼近，邊講話邊用手隔制服在女學生胸口畫愛心、畫圈圈，甚至有人被捏胸部，或趁輔導時，把手伸進裙子摸大腿，在背部、肩膀上隔著制服來回撫摸內衣肩帶。

調查結果出爐，相隔數屆的5名學生遭性騷擾，「性騷擾成立，但情節輕微」，處分8小時性平課程，曾師的道歉信封存校內。受害者說，無法接受此結果。

人本基金會中部辦公室主任曾芳苑表示，受害人將提申復，要求曾師公開道歉。中市教育局應擴大、併案調查。

教育局表示，曾師已退休10多年，教育局督促校方調查，去年9月完成社政、校安通報並召開性平會，今年5月調查完成，確認性騷擾屬實；目前已進入申復；校方將邀請性平、法律專家審議依規定辦理。

教育局表示，依照性平法，學校性騷擾或性霸凌事件，得命行為人接受心理輔導、性平教育課程，若無故未完成，得裁罰1萬至5萬元，並按次處罰。