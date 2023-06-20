年補私大學費150億 教團引「準公共幼兒園」憂重蹈覆徹

副總統賴清德今到台中朝陽科技大學參與活動，當場宣布重大政策，稱公、私立大學一年學雜費落差約五萬元，教育部將至少補助2.5萬元以上，教育部預計每年將投入150億元。全教總提到，雖然有助於高教公共化發展，但也提醒「準公共幼兒園」政策是前車之鑑，若一昧砸經費，監督力道卻不足，教育品質堪慮。

為滿足育兒需求，賴清德四年前擔任行政院長時，曾力推「準公共化幼兒園」政策，補助私立幼兒園師資、設備經費，並降低幼生學費，運作四年來卻爭議不斷，頻爆出收費、品質不合理現象，遭各界抨擊是「假公共」。

全國幼教產業工會上月底也召開記者會，質疑準公共審核寬鬆，政府補助家長學費，還有各項名目的補助款可發給學校，包括每年的設備補助、親職講座、課程輔導以及調薪補助費、園務營運費等，但準公共每年收支都未公開，各地仍頻開設新的準公幼園區，合理懷疑是一條賺錢的康莊大道。

如今賴清德再次拋出私立大學學費補助政策，全教總理事長侯俊良提醒，政府採取「高補助、低管控」手段來推動準公共幼兒園政策，卻因為政府管制力道不足、評鑑也不夠力，公共經費難以發揮最大效能，高教學費補助不該重道覆轍，未來應加強經費管考。

此政策有助私大生存？全國私校工會秘書長尤榮輝則說，儘管學雜費總額未改變，仍有助提升私校招生競爭力，若招生狀況改善，相對可緩解財務惡化情形，有助私校良性發展，也給予弱勢家庭更公平的就學機會。但他也提醒，公校若不減招，仍難挽救私校招生慘況。

侯俊良表示，少子化持續發生，未來如果學費都差不多，學生理應會就近入學，都會區大專私校就活得還行，中後段或地理區位較遠的私校仍岌岌可危。