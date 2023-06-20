臺大進修推廣學院開辦「精鍊高階管理與實務研習班-高雄班」

圖／臺灣大學進修推廣學院提供

高雄為台灣三大都會區之一，近年來躍居為台灣科技業發展重鎮，除了有重要出口港口、南台灣最大國際機場與腹地廣大優勢外，且還扮演著重工業經濟重任，加上目前致力推動的亞灣2.0計畫，高雄將從工業重鎮轉型為科技智慧城市，具遠瞻性的未來，對外不僅是吸引不少外商來台投資，對內更是吸引許多產業人才前來落腳，打造創新產業鏈。

臺大進修推廣學院開設「精鍊高階管理實務研習班(Elite MBA)」已逾十年，課程內容與教學品質備受肯定，迄今已培育逾千位具有國際觀及全局觀的高階領導人才。Elite MBA將於112年10月21日開辦高雄班，讓中南部民眾減少舟車勞頓，有機會在南部利用每月一次的週六、日共12小時修讀實體課程，快速掌握管理關鍵，在有限時間成為頂尖領導者。

臺大進修推廣學院「精鍊高階管理與實務研習班-高雄班」特精選管理專業領域，規劃「行銷管理與顧客行為、財務管理與財報分析、服務與營運管理、組織整合與管理、組織行為、策略管理、產業競爭分析」等八大管理主題，敦聘臺大EMBA教學經驗豐富的管理學院教授群親自授課，適合企業負責人、接班人及中高階主管等有精進管理職能需求者修讀，更歡迎業界踴躍薦派具有潛力的儲備幹部參加。該課程強調結合實務與理論，利用個案教學與分組討論方式，將八項重要的管理的主題課程，濃縮整理知識精華進行講授，讓學員能迅速理解管理精髓，並透過多元背景同儕間的切磋與交流，擴增您在產學界的人脈與視野，並利用班級經營的概念，提升同學間凝聚力，更能同時累積知識與人脈。

為因應2050年政府淨零排放目標，各行各業紛紛投入ESG議題，高雄為重工業發展地區，為推動企業永續發展不遺餘力，特別在人才培育方面，積極投入吸引人才群聚。臺大進修推廣學院在終身教育願景上持續努力不曾懈怠，不僅發揮與擴大臺大知識影響力，更為不少企業積極打造未來人才，今年藉由Elite MBA高雄班前進港都，與高雄一起進步、一同推動社會前進的動力。

臺大進修推廣學院「精鍊高階管理與實務研習班-高雄班」將於112年10月21日開始授課，112年8月15日前完成報名及繳費者或企業團體多人報名可另享學費優惠。有關本課程之相關訊息歡迎上【臺大推廣教育網】查詢或致電 (02)2362-0502臺大進修推廣學院洽詢。

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