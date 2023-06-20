全國學生攝影賽 台南應用科大美術系獲金牌優選

台南應用科大美術系參加2023全國學生攝影比賽 成績亮眼，陳柏霖榮獲大專組金獎 。校方表示，今年大專組報名483件，獲獎僅31件，美術系5學生獲獎，能在競爭激烈的競賽脫穎而出實屬難得，指導老師蕭培賢教授功不可沒。 得獎作品在台北市南海路台灣藝術教育館展出到25日，歡迎觀賞。

蕭培賢從事攝影教育27年，連續3年獲得最佳指導老師獎，中華攝影教育學會肯定蕭培賢認真教學，特別頒給「大專最佳指導老師獎」。蕭培賢表示，學生獲獎更帶給他榮耀和鼓勵。