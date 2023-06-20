快訊

從布林肯訪北京看3關鍵議題 美最大意圖在烏俄戰爭

40歲陸過渡拳王打服美職業拳壇 挨過艱辛父母卻無緣榮耀

震撼彈！10億身家「財富女神」無預警宣布結束12年婚姻

全國學生攝影賽 台南應用科大美術系獲金牌優選

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
全國學生攝影賽台南應用科大美術系陳柏霖作品「囚」獲金牌表現亮眼。記者周宗禎／翻攝
全國學生攝影賽台南應用科大美術系陳柏霖作品「囚」獲金牌表現亮眼。記者周宗禎／翻攝

台南應用科大美術系參加2023全國學生攝影比賽 成績亮眼，陳柏霖榮獲大專組金獎 。校方表示，今年大專組報名483件，獲獎僅31件，美術系5學生獲獎，能在競爭激烈的競賽脫穎而出實屬難得，指導老師蕭培賢教授功不可沒。 得獎作品在台北市南海路台灣藝術教育館展出到25日，歡迎觀賞。

蕭培賢從事攝影教育27年，連續3年獲得最佳指導老師獎，中華攝影教育學會肯定蕭培賢認真教學，特別頒給「大專最佳指導老師獎」。蕭培賢表示，學生獲獎更帶給他榮耀和鼓勵。

美術系陳柏霖獲大專組金牌，獲5萬元獎金，王姿云、吳振榮獲優選；高中組白淳瑄優選，特別獎王婌涵拿下。數位時代「影像無限大」，學生的想像力和影像創作的能力，每件得獎作品都帶給觀賞者無限的想像空間，蕭教授說：「恭喜學生們獲獎，鼓勵著他們，希望他們繼續努力，快樂的走攝影這條充滿生命的道路」，

全國學生攝影賽台南應用科大美術系吳振榮優選。記者周宗禎／翻攝
全國學生攝影賽台南應用科大美術系吳振榮優選。記者周宗禎／翻攝
全國學生攝影賽台南應用科大美術系吳姿芸作品優選。記者周宗禎／翻攝
全國學生攝影賽台南應用科大美術系吳姿芸作品優選。記者周宗禎／翻攝
美術系教授蕭培賢從事攝影教育27年，連續3年獲得最佳指導老師獎，中華攝影教育學會肯定蕭培賢認真教學，特別頒給「大專最佳指導老師獎」。記者周宗禎／翻攝
美術系教授蕭培賢從事攝影教育27年，連續3年獲得最佳指導老師獎，中華攝影教育學會肯定蕭培賢認真教學，特別頒給「大專最佳指導老師獎」。記者周宗禎／翻攝
全國學生攝影賽台南應用科大美術系獲金牌優選表現亮眼。記者周宗禎／翻攝
全國學生攝影賽台南應用科大美術系獲金牌優選表現亮眼。記者周宗禎／翻攝

攝影比賽

延伸閱讀

演藝圈性騷爆不停！誰是真正清流 鄉民點名「大咖天王」：連緋聞都沒有

「一五一十 讓愛聚首」籌得近億善款 張清芳獻唱 CINDY CHAO捐15組珠寶

攝影詩人Erik Madigan Heck，用影像讚頌麥卡倫雪莉王者地位

為拍南投老樹仙氣照 攝影玩家狂噴「有氣味」煙霧擾鄰惹議

相關新聞

私立大專校院學生學費每年補助2.5萬 59.1萬學生受惠

副總統賴清德今到台中朝陽科技大學，為暑期志工服務隊授旗。賴當場宣布重大政策，稱公、私立大學一年學雜費落差約五萬元，教育部...

國小退休師30年前涉性騷女學生 學校封存道歉信挨批「不合理」

台灣Metoo運動持續發酵，台中市某私立國小曾姓退休教師30年前涉及長期性騷擾女學生，經性平調查，至少有5位學生受害，且...

北市某國中老師遭爆對女學生伸狼爪 教育局：已要求校方調查

台北市某國中已婚男老師遭畢業校友爆料，十多年前在擔任導師時，接送班上一名女學生，甚至對其作出不當行為，該老師還要求女學生...

代理教師寒暑假出勤有「雙軌制」 工會憂一國多制

為讓全國代理教師完整聘期，國教署經與各縣市、教師團體、校長團體與家長團體研商後取得共識，教育部今天正式修正發布「高級中等...

全國學生攝影賽 台南應用科大美術系獲金牌優選

台南應用科大美術系參加2023全國學生攝影比賽 成績亮眼，陳柏霖榮獲大專組金獎 。校方表示，今年大專組報名483件，獲獎...

竹縣選手赴全運會餐旅食宿嘸補助 縣府：編400萬經費

全國運動會將於7月在台南舉辦資格賽，不過新竹縣議員蔡蕥鍹卻接到陳情，選手參賽需要自己籌措經費，連交通、住宿、誤餐費通通都...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦