竹縣選手赴全運會餐旅食宿嘸補助 縣府：編400萬經費
全國運動會將於7月在台南舉辦資格賽，不過新竹縣議員蔡蕥鍹卻接到陳情，選手參賽需要自己籌措經費，連交通、住宿、誤餐費通通都沒補助，連現正赴美的國家精英選手徐傳恩，也要自費回國參賽，痛批明明是為新竹縣爭光的事，為何連基本權益都沒有。新竹縣教育局也表示，關於全運會代表隊已核定補助經費400萬元。
「新竹縣選手不要被踐踏」，蔡蕥鍹說，2年舉辦一次的全國運動會，今年7月在台南舉辦資格賽，10月即將正式開跑，但代表新竹縣的選手到台南比賽要自己想辦法籌措交通、住宿和誤餐費。各單項球類委員會向縣府教育局提出申請後，還需視狀況核撥補助。
蔡蕥鍹批評，連負債累累的苗栗縣，都有補助相關費用，號稱智慧科技城的新竹縣，對體育運動賽事的漠視徹底顛覆全國民眾三觀，「不要等到選手得獎了才來蹭好嗎？」
網球代表隊主任委員徐永清表示，全國運動會是2年一次體壇盛事，應編列正當預算與支出。今年球類代表隊到台南參加資格賽，目前壘球跟棒球都已經比完，且自行支付墊10至15萬，不知教育局是否有經費補助？這些選手都是新竹縣的子弟兵、代表新竹縣，基於比賽，請尊重選手的基本權益與運動員的尊嚴。
桌球代表隊總幹事曾文光也說，運動員的尊嚴被踐踏，還要我們單項委員會發文給體育會，再由體育會轉給教育局，看是否要補助經費，國家的國手、學校的校隊，都應該要有經費，交通、食宿都是基本作為。
新竹縣教育局表示，關於全運會代表隊已核定經費400萬元，歷年來資格賽補助都是由體育會統籌處理。今年因疫情解封，體育會辦理活動非常踴躍，經費有所不足，經過體育會和教育局協調後，資格賽將由教育局另案籌錢補助。
教育局說明，目前已有6個資格賽項目申請補助，教育局已給予補助相關經費，後續資格賽有經費不足部分，都歡迎申請，教育局一定會想辦法籌措相關經費補助。
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