重大宣布！賴清德：縮短公私立大學學費落差至少5成

副總統賴清德今天到台中，為朝陽科技大學暑期志工服務隊授旗。賴清德當場宣布重大政策，為縮短公私立大學學費落差，政府將補助落差至少五成以上，公私立大學一年的學雜費落差約五萬元，也就是至少補助二萬五千元以上。台下的師生頻頻稱「好」。

與會的教育部政務次長劉孟奇說，這項重大政策朝公私立大學學費差距縮短至少五成以上，有效減輕私立大學生負擔，也助於私立大學經營，接下來將與行政院討論、編列預算，盼明年政策上路。

賴清德致詞表示，朝陽科大學生遠赴東非烏干達、菲律賓及印度當志工，落實聯合國永續發展目標(SDGs)，善盡全球公民責任，「大家都是台灣隊」。他也肯定校方強化師資、學生、視野、語言等國際化，且注重淨零碳排，連六年站穩綠色世界大學的榜單。

賴清德說，朝陽科大為私立大學，學生負擔大，政府關心私立大學生經負擔，已有弱勢家庭學雜費補助、助學貸款逐年降低利息，大學生在畢業後可以有更長的年限來緩繳本金，這些他在行政院長任內做過，但這還不夠，政府應有責任縮短公私立大學學費落差，並當重大政策來推動。

賴清德詢問台下學生「我看同學贊不贊成？贊成舉手」，他看到學生都舉手，表示，「如果贊成就來進行這件事」。