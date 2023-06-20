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全國代理教師將有完整聘期 張善政：樂見中央從善如流

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
教育部表示將修法明定，學校聘任整學期或學年的代理教師應給予完整聘期。最先喊出政見的桃園市長張善政（圖）表示，樂見中央從善如流。本報資料照片
教育部表示將修法明定，學校聘任整學期或學年的代理教師應給予完整聘期。最先喊出政見的桃園市長張善政（圖）表示，樂見中央從善如流。本報資料照片

教育部昨表示將修法明定，學校聘任整學期或學年的代理教師應給予完整聘期，意味代理教師於寒暑假都會給薪。最先喊出政見的桃園市長張善政今天表示，樂見中央從善如流，很高興有全國有一致化的作法，也證明好的事情就是該下去做，「不是會不會做，而是能不能做。」

教育部近日修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，明訂學校聘任代理教師時，應該給整學期或整學年完整聘期，新政策8月1日起實施；聘期如為1學期者，應自當學期起日（8月1日或2月1日）至當學期訖日止（1月31日或7月31日）；聘期如為1學年者，應自當學年起日至當學年訖日止（8月1日至隔年7月31日）。

張善政說，代理教師的權益長期被大家所忽視，他上任後就積極推動代理教師全聘期的政策，非常高興看到許多縣市跟進，凸顯這個政策真的很需要，這次中央從善如流，讓全國有一致化的作法，這件事證明好的事情就是該下去做，不是會不會做，而是能不能做的問題。

代理教師 教育部 張善政

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