國小退休師30年前涉性騷女學生 學校封存道歉信挨批「不合理」

台灣Metoo運動持續發酵，台中市某私立國小曾姓退休教師30年前涉及長期性騷擾女學生，經性平調查，至少有5位學生受害，且相隔10年，但調查結論卻以「性騷擾成立，但情節尚屬輕微」結案，處分為8小時性平課程，但曾師的道歉信密件封存在該國小，讓受害者痛批不合理，將提起性平申復。

曾師在台中某私立小學校任教33年，也曾任職訓導主任，在校以嚴厲出名，卻男女有別，對男學生打手心、呼巴掌、用腳踹學生，曾打斷多根木棍、還處罰男學生半蹲坐「太空飛椅」、讓學生嘴咬木頭當作「吃香腸」；面對女學生，則偏好個別面談，甚至「手談」趁機性騷擾。

一名被害者表示，曾師會點名女學生留在教室個別面談，拉女學生的手貼近距離，邊講話邊用手隔著制服在女學生的胸口上畫愛心、畫圈圈，嘴上還說「你要用心」、「心要安定、要穩定」，甚至有女學生被捏胸部。曾師也會趁私下輔導時手伸進女學生裙子摸大腿，或邊講話邊順著女學生背部、肩膀上內衣肩帶的痕跡來回撫摸，多位學生都曾遭毒手。

目前定居美國的被害者說，她33年前就讀小學五年級時，曾師對她及其它女同學摸胸，捏腰，沿著制服撫摸背部的性騷擾行為，造成她無可抹滅的夢魘。

她動員聯繫其他受害者，去年10月提出性騷擾事件申請調查，調查結果出爐，已有5名受害者曾遭曾師性騷擾，且相隔數屆，但性平調查結論以「性騷擾成立，但情節尚屬輕微」結案，處分為8小時性平課程，與封鎖在國小的道歉信。受害者表示，對性平報告無法接受，且曾師給他們的道歉信，竟由小學保管，難道要被害者到學校翻閱嗎？

人本中部辦公室主任曾芳苑說，該案件將提起性平申復，要求曾師對當年的受害學生公開道歉。中市教育局也應立即要求學校擴大調查，全面普查曾師任教過的學生，且併案調查，並承擔所有受害人後續法律扶助及心理諮商等費用。

教育局表示，此案檢舉人投訴曾師在79年至80年間對學生肢體性騷擾，雖曾師已退休10多年，教育局仍積極督促校方展開調查，學校去年9月5日完成社政通報及校安通報，並召開性平會，決議受理並組成調查小組調查處理，調查小組今年5月完成調查報告，學校5月29日召開性平會審議確認性騷擾屬實，目前已進入申復程序。

教育局指出，教育局並曾提醒學校，曾師如有任職他校，應擴大調查，目前此案現正在行為人及受害者的申復程序中，在申復期限結束前，任何單位對外公布內容恐有洩密之虞。